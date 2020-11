FOTO Michal z Farmy po prehratom dueli: Hneď si našiel frajerku… Zbalila ho neodbytná fanúšička!

BRATISLAVA - Nešťastie v hre, šťastie v láske? Toto zrejme platí u posledného vypadnutého farmára Michala Arbeta (28). Svojrázny poľovník v reality šou tvrdil, že má polopriateľku... No po návrate zo statku sa už oficiálne môže hrdiť priateľkou so všetkým, čo k tomu patrí. Zbalila ho totiž neodbytná fanúšička!

Michal Arbet patrí k najväčším smoliarom markizáckej Farmy - v dueli bol dokopy trikrát a všetky prehral. Napriek tomu sa na statku udržal pomerne dlho. Naposledy sa v súboji stretol s Erikom Zahorjanom a pohorel vo všetkých disciplínach. S výsledkom 3:0 sa tak musel pobrať domov.

No hovorí sa, že kto má nešťastie v hre, má šťastie v láske... No a v prípade tmavookého Hrachovišťana to platí stopercente. Len čo sa vrátil z televíznej šou, už aj si našiel priateľku. Ako sám prezradil v relácii Farma X-tra, ulovila ho neodbytná fanúšička.

Spoznali sa vraj cez internet. „Človek získa veľa fanúšikov, či už pozitívnych alebo negatívnych. No a priateľka, táto terajšia... Som sa jej zapáčil a písala stále na Instagram a môj kamarát mi pomaličky dopomohol, bol menežeris a teraz sme spolu,“ priznal Michal, pre ktorého je nový vzťah viac, ako výhra v projekte.

Michala Arbeta po vypadnutí z Farmy zbalila fanúšička Katka. Zdroj: Instagram K.I.

Exfarmár tiež prezradil, že svoju novú lásku zbalil na oči. „Ja sa netajím tým, že mi je blízky farmársky spôsob života a tej dievčine je to sympatické. Vieš čo je paradox? Že ja čisto dedinčan a ona meštiansky typ človeka. Ale má teda blízko k týmto veciam,“ priznal Arbet, ktorý svoju novú známosť už stihol zobrať aj na poľovačku... A podľa jeho vlastných slov sa osvedčila.

