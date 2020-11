Následky hrozivej nehody na D1: Známy Slovák opäť v rukách lekárov… Po 3 rokoch mu vyoperovali zabudnutý črep!

Milovníkom tanečnej hudby Miroslava Svatého predstavovať nemusíme. Meno DJ Mairee, pod ktorým vystupuje, je na hudobnej scéne známym pojmom. No keby pred tromi rokmi pri ňom nestáli všetci svätí, dnes by 28-ročný rodák zo Svätého Jura nemusel byť medzi nami. V septembri 2017 mal totiž na diaľnici D1 autonehodu, pri ktorej utrpel vážne zranenia.

Strašná nehoda známeho dídžeja (26) pri Trnave: FOTO Uzatvorená D1, bojuje o život

Ani po troch rokoch však nie je úplne zdravotne v poriadku. Pred štyrmi mesiacmi sme na Topkách písali, že sa mu na nohách stále tvoria spazmy, teda bolestivé miesta vo svaloch, ktoré na dotyk môžu pripomínať uzlíky. No a ďalší následok za ozval v týchto dňoch. Na sociálnej sieti Instagram sa hudobník podelil o informáciu, že opäť musel vyhľadať lekára.

Následky strašnej havárie na D1: Známy Slovák pred 3 rokmi bojoval o život... Zdravotné problémy má dodnes!

Po autonehode mu totiž lekári zabudli v ruke črep z čelného skla auta. Po troch rokoch sa ostrý predmet v ruke ozval. „Áno, mal som to teraz viac ako 3 roky v ruke a áno, bolelo to, ale bolelo to menej, ako ostatné zranenia. Ja som sa to aj snažil riešiť, ja som aj hovoril, že mám pocit, že tam stále niečo mám, ale nikto ani z doktorov tomu nevenoval pozornosť,“ prezradil Mairee.

DJ Mairee v piatok podstúpil chirurgický zákrok, pri ktorom mu z ruky vyberali zabudnutý črep z čelného skla auta. Zdroj: Instagram DJ Mairee

„Až včera sa stalo to, že mi to vlastne prerezalo kožu, trošku to poškodilo žilu a spustil sa mi odtiaľ mierny potôčik, tak som to musel začať intenzívne riešiť a veľmi pekne ďakujem, že sa mi to podarilo veľmi promptne dnes vyriešiť a že môžem cvičiť o týždeň znovu normálne,“ dodal dídžej, ktorý sa podelil aj o fotku neželaného predmetu. V ruke mal sklo dlhé približne 8 mm a vysoké 4 mm. Prajeme teda, nech sa do budúcna už viac následkov z osudnej nehody neozýva!