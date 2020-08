Česká návrhárka po explózii v Bejrúte: S plačom odišla do Česka... Dávaj POZOR, hrozí ti mastná pokuta!

PRAHA/BEJRÚT - Začiatkom augusta metropolou Libanonu - Bejrútom otriasol obrovský výbuch. Jeho ničivú silu vtedy na vlastnej koži pocítila aj Blanka Matragi (67). Známa česká návrhárka v týchto dňoch priletela do Prahy a jej odchod z krajiny, v ktorej žila celých 40 rokov, sprevádzal plač... Po prílete do Česka však prišlo vytriezvenie - musela totiž rýchlo konať, inak jej hrozila mastná pokuta!

Blanka Matragi žije v Bejrúte už celých 40 rokov. No hoci v krajine panujú nepokoje, za celé roky nezažila takú skazu, ako po dvojitej explózii, ktorá sa v meste ozvala začiatkom augusta. Známa módna návrhárka mala vtedy šťastie v nešťastí, keďže ich dom, v ktorom žije, sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti od epicentra.

Horšie to už bolo s jej ateliérom. Ten sa síce tiež nenachádza v tesne blízkosti miesta výbuchu, no dopadol podstatne horšie. „Správca budovy volal, že máme vybité okná. Manžel okamžite šiel na miesto zisťovať škody. U nás v dome to rozbilo obrovské sklo a sklenenú sochu, našťastie to ale nikoho nezranilo. Životy sú prednejšie,“ povedala pre Blesk.cz návrhárka s tým, že jej krajčírky odišli z ateliéru len necelú hodinu pred explóziou.

Tri týždne po katastrofe musela Matragi Bejrút opustiť - mala totiž naplánovanú pracovnú cestu do Česka. A až vtedy jej docvaklo, čo sa vlastne v posledných týždňoch v krajine udialo. „Keď som stála na letisku a čakala na lietadlo, tak som sa zamyslela nad tým, ako blízko som bola smrti. Nielen ja, ale aj ľudia, ktorých milujem alebo sú mi blízki. Dostala som husiu kožu a emócie ma premohli a začala som plakať,“ priznala na rovinu pre Blesk návrhárka.

Do Európy Blanka priletela vo štvrtok ráno a hneď v ten večer vyrazila na slávnostné otvorenie výstavy iMucha v pražskom Obecnom dome. No a práve týmto si mohla poriadne zavariť. Český Blesk upozornili mnohí čitatelia na fakt, že návrhárka nedodržiava karanténu. A ako napokon internetový portál zistil, nepodstúpila ani COVID test.

„Nikto mi nič také nepovedal a na ambasáde mi tvrdili, že ho mať nemusím. Tak som to neriešila,“ priznala Matragi. Za to by jej však mohla hroziť mastná pokuta. Libanon totiž spadá medzi krajiny, po návrate z ktorých podľa nariadení českého Ministerstva zdravotníctva treba dodržať 14-dňovú karanténu alebo na území ČR podstúpiť test na COVID-19.

„To som netušila a je mi to veľmi ľúto. Okamžite si ho s manželom ideme nechať urobiť,“ vyhlásila Matragi. Ako sa neskôr ukázalo, test na zákerný vírus mali obaja, našťastie, negatívny.