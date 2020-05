Verejná hanba slovenskej herečky: Trápne bolo aj všetkým naokolo!

Moderátor vyspovedal herečku z rôznych oblastí a položil jej aj zaujímavú otázku. Bol zvedavý, či sa hanbila niekedy za nejakú svoju úlohu alebo že by hrala v nejakom prepadáku. A tak sa Dominika podelila o trochu bizarný zážitok z divadla.

„Robila som raz jedno predstavenie v divadle, volalo sa Vibrator-Play a tam sme hrali o objavení vibrátoru. To sme sa tak hanbili všetci herci vždy, keď sme to hrali. Lebo nikto sa z divákov na tom nesmial a to mala byť komédia,” prezradila Kavaschová o hre, kde hrali aj Karin Haydu, Natália Puklušová či Ján Jackuliak.

Zdroj: Peter Chvostek

Podľa brunetkiných slov, čím tichšie bolo publikum, tým viac začali do smiechu vybuchovať práve herci. „A niekedy sa stane, že keď herec dostane záchvat smiechu, že z toho sa ten divák začne smiať. Ani na to nereagovali, tak na tom sme sa ešte viac smiali,” priznala. Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že divadlo majú herci radi práve pre okamžitú spätnú väzbu, ktorej sa im ale v tejto hre nedostalo.

A záver bol doslova trápny. „Keď sa skončilo predstavenia tí ľudia ani netlieskali... Až moja kolegyňa musela vzadu začať tlieskať, aby to pochopili, tak nám tak vlažne zatlieskali. Tak my sme už mali taký záchvat smiechu, že ja som plakala,” povedala Krnčokovi. „Takže áno, za to som sa trošku hanbila, ale som strašne šťastná, že som do toho šla, lebo som spoznala hrozne veľa ľudí, doteraz sú to moji najbližší priatelia, a niet nad takúto úžasnú verejnú hanbu. Proste, to je najlepší pocit,” dodala na záver.