Hviezda markizáckych Oteckov priznala vzťah: Randí s kolegom!

Svoj vzťah priznala v rozhovore pre Eurotelevíziu. Kým doposiaľ si ju každý spájal s hercom Lukášom Dózom či Richardom Autnerom, teraz je tomu koniec. Sympatická herečka totiž našla lásku po boku ďalšieho herca. Čím to je, že Dominikini partneri sú stále z jej brandže? „Nemala som tu iné zázemie priateľov, iba tých zo školy a z divadla, teda z našej brandže,“ vyjadrila sa Kavaschová.

Dominika Kavaschová našla šťastie po boku hereckého kolegu. Zdroj: TV MARKÍZA

Tentokrát jej do oka padol herecký kolega, ktorý sa aktuálne objavuje na obrazovkách televízie JOJ, Daniel Fischer. „Myslím si, že každému človeku vyhovuje niečo iné. A keď sa zamiluje, je jedno, či je to kolega alebo lekár, alebo smetiar. Ide o to, ako si tí dvaja rozumejú a vedia spolu fungovať,“ hovorí zamilovaná herečka.

Jej srdce si napokon získal Daniel, ktorý bol na škole jej spolužiak a poznajú sa desať rokov. Sama tvrdí, že jej nikdy nenapadlo, že sa zamiluje práve do spolužiaka. Medzi nimi bolo vždy kamarátske puto. No podľa slov herečky je práve o tom život. Láska si nevyberá a príde vtedy, keď to od nej najmenej čakáme.

Čím ju však Fischer očaril, že sa priateľstvo napokon zmenilo na vzťah? „Spája nás láska, ktorá je veľmi čistá, priateľská, bezproblémová a slobodná. Je to môj priateľ, môj blízky, moja opora a človek, ktorému absolútne verím. Je to človek, s ktorým sa veľa smejem a pri ktorom sa cítim veľmi spokojne,“ rozplýva sa Dominika nad svojím partnerom.

Srdce Dominiky Kavaschovej si získal herec Daniel Fischer. Zdroj: TV JOJ