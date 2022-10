Slovenská speváčka 15 rokov po SuperStar: Život v Dubaji a... Takto sa teraz živí!

Meno Lucie Olešovej bolo v časoch SuperStar naozaj skloňovaným pojmom. Pochádzala z pomerne bohatej rodiny, no rozruch okolo jej osoby zaručil konflikt medzi jej rodičmi, románik s Honzíkom Novotným a neskôr aj zatknutie jej otca.

Lucia si nakoniec budovala kariéru v Nemecku a kšefty mala aj vo Švajčiarsku. Spievala v rôznych šou, absolvovala vystúpenia a účinkovala aj v divadle. A práve kvôli umeleckej kariére sa rozviedla s manželom Ralphom.

V júni 2017 nám priznala, že už spolu nie sú dva roky. „Rozišli sme sa kvôli tomu, že v meste, kde sme bývali, som sa ja nemohla ďalej pohnúť kariérne. Z toho som bola dosť frustrovaná a chcela som sa presťahovať do väčšieho mesta, kde by som mala viac príležitostí, čo ale nevyhovovalo jemu osobne a pracovne. Nakoniec sa to úplne rozpadlo na hádkach a odlišných predstavách o živote. Keď som sa presťahovala, tak som okamžite pocítila ten rozdiel, pretože ponuky sa mi začali hrnúť a mne sa konečne začalo dariť,“ prezradila, čo stálo za krachom manželstva.

Dnes však jej život vyzerá opäť úplne inak. A zaujímavé je, že nakoniec sa speváckej kariéry vzdala práve kvôli mužovi. Pred nejakým časom spoznala architekta a fotografa Aadiho, za ktorého sa aj vydala. Manželmi sú približne dva roky.

A teraz prišla obrovská zmena! Presťahovali sa totiž do Dubaja. A tam sa už Lucia neživí spevom, ale úplne niečím iným. Nejaký čas po tom, čo sa dala dokopy s Aadim, sa začala uberať smerom k realitnému biznisu a tomu sa teraz venuje aj v tomto vychytenom emiráte. Nuž, skutočná láska evidentne naozaj hory prenáša, či mení vysnívanú kariéru za inú.

