Vianoce známej moderátorky: Štedrý deň v práci a bez manžela... Neuvidia sa ani ďalší deň!

Moderátorka Hana Rapantová je už niekoľko rokov stálicou na obrazovkách RTVS, kde má svoj program. „Ja mám už deviaty rok svoju pravidelnú reláciu každý týždeň. Volá sa to On air, je to taký programový týždenník o tom, čo RTVS pre svojich divákov a poslucháčov pripravuje,” povedala nám. Okrem toho ju pravidelne počuť aj z éteru Slovenského rozhlasu a z času na času odmoderuje aj nejakú tú akciu.

A pracovné bude mať tmavovláska aj Vianoce, keďže na Štedrý deň opäť venuje svoj čas robote. Urobí tak už po niekoľký raz.prezradila nám, pričom dodala, že ani tento rok nebude výnimkou a dokonca si služby berie dobrovoľne.

„Pretože už navečer viem byť doma,” objasnila pre topky.sk svoje prosté rozhodnutie. Keďže je však vydatá za Robberta, ktorý je v Holandsku, zaujímalo nás, ako budú tráviť Vianoce. „Holanďania veľmi dvadsiaty štvrtý december neoslavujú. Oni majú ten najväčší sviatok dvadsiateho piateho. Tento rok to máme tak, že ja budem teda v práci, môj manžel dvadsiateho piateho so svojou maminou oslávi a so svojou rodinou v Holandsku a dvadsiateho šiesteho už budeme spolu,” opísala Hana.

Hoci teda na Štedrý večer nebude so svojou láskou, vynahradia si to už na druhý sviatok vianočný a dva dni nato sa vyberú športovať. „Už dvadsiateho ôsmeho odchádzame a ideme na lyžovačku,” uzatvára moderátorka s tým, že sa už veľmi teší.

Hana Rapantová sa s manželom Robbertom uvidí až druhý sviatok vianočný.