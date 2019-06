ROZHOVOR Slovenský držiteľ Oscara Vladimír Valovič: Počítačoví herci sú dnes vo filmoch častejšie, ako si ľudia myslia

BRATISLAVA - Handlovčana Vladimíra Valoviča pozná azda každý, kto sa zaujíma o filmovú tvorbu. On sám hovorí, že nemá rád toto označenie, no fakt, že je slovenským držiteľom Oscara či ceny BAFTA mu už nikto nikdy nevezme. A keďže filmový svet sa mení každým dňom, tvorcu špeciálnych vizuálnych efektov sme vyspovedali po dlhšom čase opäť. Z nasledujúcich riadkov sa dozvieš, ako to v Hollywoode momentálne vyzerá, na čom za ten čas pracoval, ale aj to, ako vníma Akadémiu.