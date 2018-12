Katarína Knechtová a Michal Malátný vydali vianočný song

Všetkých spoločne spojila spolupráca na ich úplne prvej vianočnej česko-slovenskej piesni. K tej rovno natočili aj videoklip s názvom Milióóóny prianí, ktorým splnili dosiaľ nenaplnené želanie tragicky zosnulého bubeníka Chinaski, Pavla Grohmana.

Sviatočné dni si väčšina z nás chce užiť v pokoji s rodinou a nabrať novú energiu. "Ja som doteraz všetky sezónne pesničky bojkotovala, toto je môj úplne prvý vianočný singel a som rada, že to tak pekne vyšlo," komentuje novú pesničku k vianočnej kampani MALL.sk speváčka Katarína Knechtová.

"Takýto singel bol vždy veľký sen nášho tragicky zosnulého bubeníka Pavla Grohmana, ktorý túžil dať dokopy nejakú vianočnú pecku! Tak mu po desiatich rokoch toto želanie konečne splníme," komentuje a spomína Malátný. Ten síce rád trávi Vianoce doma, ale trochu netradične. Darčeky si s rodinou rozbalí o jeden deň skôr a Štedrý deň už trávia pri rozprávkach na gauči skúšaním a prehliadaním všetkých vecí, ktoré im Ježiško nadelil. "Najlepšia vec, ktorú som kedy dostal, bola v mojich dvanástich rokoch vzduchovka od otca, ktorú mám dodnes," prezradil Malátný, ktorý sa začiatkom roka chystá opäť vycestovať s kapelou do Austrálie a na Nový Zéland, kde budú koncertovať a skladať piesne do novo pripravovaného albumu. Katarína je v práci na nových piesňach o niečo ďalej a na začiatku januára sa vrhne do nahrávania v nahrávacom štúdiu.

Ich nová spoločná pesnička si budete môcť vypočuť najskôr exkluzívne v internetovej televízii MALL.TV, následne bude nasadená v rádiách. Nákupná galéria MALL.sk tak nadväzuje na tradíciu vianočných piesní, ktorú vlani začala Ewa Farna s piesňou Vánoce na míru.

