Toto telo má doma Puškárová: Švajda sa ukázal hore bez!

BRATISLAVA - Ukázala čo má doma! Zlatica Puškárová a Patrik Švajda patria k najstabilnejším párom slovenského šoubiznisu. Okrem toho, že sa doma starajú o dvoch malých synčekov a trávia spoločný čas aj v práci, najnovšie sa zdá, že si našli aj ďalší spoločný koníček... Blondínka svojho manžela totiž zlanárila na skrášľovaciu kúru a... fúha, to je ale telo!

Zlatica sa rozhodla urobiť niečo pre svoje zdravie i sexi postavičku a vybrala sa na kryolipolýzu, neinvazívny zákrok zameraný na redukciu podkožného tuku. Hoci je táto procedúra medzi ženami veľmi populárna, mužov v zmrazovacích komorách často nevidieť. To však nie je prípad Puškárovej manžela. Blondínka totiž priznala, že „schladiť“ sa necháva aj s Patrikom.

Aby toho nebolo málo, moderátorka neváhala a fotografiu svojej polovičky rovno zverejnila. No a to je teda pohľad! Väčšina z nás je zvyknutá, že Švajdu najčastejšie vidieť na televíznych obrazovkách v slušných košeliach, no a čo sa súkromia týka, tam dáva prednosť skôr športovým tričkám. Na snímke, ktorou sa Zlatica pochválila, však Patrik nie je odetý ani v jednej z týchto možností.

Zlatica Puškárová sa na Instagrame pochválila fotografiou svojho polonahého manžela. Zdroj: Instagram Z.P.

Pred komorou totiž pózuje hore bez a jediné, čo ho zahaľuje, sú čierne šortky. Pohľad na polonahého moderátora určite poteší nejednu dámu, ktorá sa pri sledovaní televíznych správ zamýšľala, čo asi skrýva pod oblečením. A veru, je sa na čo pozerať. Okrem toho, že by ste pri pohľade na jeho figúru ani zďaleka netipovali, že ide o muža, ktorý má dávno po štyridsiatke, odhalil ešte jedno malé tajomstvo - všimli ste si to tetovanie na ramene?