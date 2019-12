PRIESKUM Voliči v tom majú jasno! V budúcej vládnej koalícii jednoznačne nechcú túto stranu

BRATISLAVA – Kto s kým pôjde alebo nepôjde do volieb, je témou posledných týždňov. Strany rokujú, podpisujú dohody, spájajú sa, rozdeľujú sa. Zdá sa, že viac než politici, v tom majú jasno voliči. Presne vedia, s kým by mala ich strana vytvoriť koalíciu a aké strany by vo vláde už vidieť nechceli.

Do volieb ostávajú približne tri mesiace. Z prieskumu agentúry MVK vyplýva, že ľudia majú jasno v tom, s kým by ich strany mali ísť do koalície a s kým nie. Pri opozičných a mimoparlamentných stranách sa zhodli, že by budúcu koalíciu nemali vytvoriť so Smerom, SNS, Mostom ani Kotlebovou ĽSNS. Voliči súčasnej koalície naopak nechcú v budúcej vláde opozičné ani nové strany. Vo vláde však nechcú vidieť ani Kotlebu.

GRAF Kto by najviac ľuďom prekážal v koalícii?

Ľudia nechcú vo vláde Smer ani ĽSNS

Takmer polovica opýtaných už nechce vládu, ktorej súčasťou bude Smer, a to napriek tomu, že ide stále podľa prieskumov o najsilnejšiu stranu. Voliči nechcú ani koalíciu, ktorej súčasťou by boli strany ĽSNS, Most-Híd, ale ani OĽaNO či SaS. Zrejme najmenší problém majú voliči so stranou Borisa Kollára Sme rodina, s hnutím Alojza Hlinu KDH a s novými stranami Za ľudí a PS/SPOLU.

Zdroj: mvk

So Smerom nie

Voliči opozičných a mimoparlamentných strán si neprajú, aby boli v koalícii strany Smer, ĽSNS, SNS alebo Most. Smer najviac odmietajú voliči Kiskovej strany Za ľudí (97,2 %).

GRAF Voliči strany Za ľudí sú proti koalícii so Smerom

Najsilnejšiu vládnu stranu jasne odmietajú aj voliči OĽaNO, PS/SPOLU, SaS, KDH, Sme rodina aj SMK.

Zdroj: mvk

Zdroj: mvk

V kuloároch sa síce hovorí o tom, že Boris Kollár by mohol vytvoriť koalíciu so Smerom, no voliči majú iný názor. Takmer 68 percent ľudí to odmieta. Nesúhlasia ani s koalíciou so stranami Most či ĽSNS. O niečo menší problém by mali s opozičnými a mimoparlamentnými stranami a nevadila by im ani SNS.

Zdroj: mvk

Súčasná koalícia odmieta SaS a OľaNO

Voliči strán súčasnej koalície Smer a SNS najviac odmietajú koalíciu s OĽaNO, SaS a s kotlebovcami.

GRAF Voliči Smeru odmietajú OĽaNO

Voliči Smeru nechcú ani koalíciu s PS/SPOLU a Kiskovou stranou Za ľudí. Ľuďom by naopak najmenej vadila koalícia s Mostom a KDH.

Zdroj: mvk

Voliči strany Most sa však svojimi preferenciami skôr približujú k opozičným stranám. Odmietajú budúcu koalíciu s Dankovou SNS, ĽSNS a Smerom. Najmenej by im vadila koalícia s PS/SPOLU a KDH.

GRAF Voliči Mosta inklinujú k opozičným stranám

Kotlebovu stranu odmietajú voliči takmer každej strany. Ľudia, ktorí by svoj hlas odovzdali Kotlebovi, by nechceli, aby sa Kotlebova strana spojila s Mostom, SaS alebo so Smerom. Najmenší problém by im robila Sme rodina alebo SNS.

Harabinovi voliči neznesú liberálov, Druckerovci Kotlebu

Voliči Štefana Harabina majú najväčší problém so SaS, Mostom-Híd a s koalíciou PS/SPOLU. Najmenší problém vidia v koalícii s kotlebovcami a Dankovou SNS.

GRAF Harabinovi voliči chcú Kotlebu a odmietajú liberálov

Odídenci zo SaS sa zoskupili v Demokratickej strane. Ich voliči jasne odmietajú Kotlebu i stranu SaS. Naopak, nevadilo by im, keby skupinka okolo Galka vytvorila koalíciu s PS/SPOLU a KDH.

Zdroj: mvk

Aj voliči Dobrej voľby jasne odmietajú Kotlebu. Druckerovi voliči by si nevedeli predstaviť ani koalíciu so Smerom ani s Mostom. Najmenej by im vadila koalícia s KDH a stranou Sme rodina.