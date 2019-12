Slovenský unikát v politike: Jeden kandidát na dvoch listinách, SaS je prekvapená a OĽaNO spokojné

BRATISLAVA - Nepremyslený ťah pred voľbami alebo len obyčajná chyba? Bývalý tenista Ján Krošlák sa rozhodol vstúpiť do politiky. Ocitol sa teda na kandidátke, no ako sa neskôr zistilo, nie len na jednej. Ide o hnutia OĽaNO a liberálnu SaS. Niektorí z toho boli úplne prekvapení.

Ńa tento prípad upozornil Denník N. Bývalý tenista Krošlák sa na kandidátke SaS ocitol na 102. mieste, na kandidátke OĽaNO zas na štyridsiatom. „To bude perfektná reklama, že prvýkrát v histórii volieb je jeden kandidát na dvoch kandidátkach,“ povedal pre denník samotný Krošlák. Prípadom sa už zaoberá ústredná volebná komisia. Tenista je zvedavý, ako táto celá záležitosť napokon skončí.

Spôsobil si to sám?

Na vine je pravdepodobne sám Krošlák. Tenisu sa aktívne venoval pred dvadsiatimi rokmi a ocitol sa aj v rebričku ATP. Teraz sa rozhodol vstúpiť do politických vôd, no nepredpokladal, že sa zaviazal aj SaS a OĽaNO. Tenista tiež hovorí, že nečakal krok Richarda Sulíka odovzdať kandidátku už počas minulého štvrtku a očakával ešte nejaký čas na rozmyslenie. „Bola to náhoda, nebol to úmysel. Nevedel som, že sa Rišo Sulík chystá zverejniť kandidátku vo štvrtok doobeda,“ tvrdí tenista Krošlák.

Sulíkovci zostali informáciou zaskočení. Zdroj: TASR - Ján Krošlák

SaS je prekvapená

Strana SaS zostala po informácii poriadne zaskočená. „V čase podania kandidátky sme netušili, čo plánuje,“ vysvetľuje hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková. Strana pritom už kandidátku odovzdala a ide o nenávratný krok. Čo je však zvláštnejšie je, že OĽaNO o celej situácii už vedelo vopred. Ján Krošlák opustil kandidátku SaS ešte predtým, ako podalo svoju kandidátku hnutie OĽaNO. Tento postup bol odkomunikovaný aj s ústrednou volebnou komisiou, aby registrácia kandidátnej listiny OĽaNO prebehla bez akýchkoľvek pochybností,“ tvrdí hovorca Obyčajných ľudí Matúš Bystriansky, pričom OĽaNO bolo posledným hnutím, ktoré kandidátku odovzdalo pred posledným termínom.

OĽaNO si z toho ťažkú hlavu nerobí

Matovičovcom neprekáža, že sa tenista sľúbil aj inej strane. „Znamená to pre neho, že je súčasťou najlepšej kandidátky, akú kedy OĽaNO malo.“ uzavreli. OĽaNO má pritom na kandidátke už dvoch tenistov. Tým druhým je Karol Kučera.

OĽaNO už jedného tenistu na kandidátke má, je ním Karol Kučera Zdroj: Topky/Maarty

Podľa volebného zákona môže Krošláka potrestať volebná komisia a vyškrtnúť ho zo všetkých kandidátok. Ak sa však Krošlák miesta na kandidátke SaS vzdal ešte pred odovzdaním na ministerstve vnútra, volebná komisia ho môže jednoducho z kandidátky liberálov vyškrtnúť, a tak im zostane 149 kandidátov. Na OĽaNO by teda mohol teoreticky zostať.