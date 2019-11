Demokratickú stranu do volieb povedie Rajtár, Kiššová kandidovať nebude

BRATISLAVA - Lídrom kandidačnej listiny Demokratickej strany (DS) do nadchádzajúcich parlamentných volieb bude nezaradený poslanec a podpredseda strany Jozef Rajtár. Ten do strany vstúpil po tom, ako spolu s ďalšími poslancami okolo Ľubomíra Galka, Jany Kiššovej a Natálie Blahovej opustil SaS. Doterajšia avizovaná líderka Jana Kiššová v parlamentných voľbách kandidovať nebude.

"V DS si veľmi želáme v roku 2020 víťazstvo skutočnej zmeny. Chceme, aby došlo naozaj k mene pomerov, aby štát prestala riadiť mafia a oligarchia," skonštatoval Rajtár na utorkovej tlačovej konferencii. Predseda DS Michal Kravčík dodal, že sa aj v súvislosti s voľbami a kandidatúrou strany rozhodujú zodpovedne a v prospech občanov.

Člen DS Ľubomír Galko zároveň priblížil, že doteraz sa v rokovaniach s opozičnými stranami najďalej dostali s hnutím OĽaNO a jeho lídrom Igorom Matovičom. Ten im podľa Galkových slov ponúkol 15 miest na kandidátke OĽaNO. Zdôraznil, že podmienkou ponuky bolo, že na kandidátnej listine nebudú za DS Blahová, Rajtár a Galko.

Galko považuje túto podmienku za iracionálnu, rozhodnúť podľa neho majú voliči. Avizoval preto ponuku lídrovi OĽaNO, že ak by mu dal miesto na kandidátke a vo voľbách nezíska 15.000 preferenčných hlasov, neprevezme si mandát. Matovičovi tiež DS medzi 15 menami ponúkne napríklad aj Ondreja Janíčka, ktorý je jednou z osobností kandidátky DS.

Ľubomír Galko Zdroj: TASR/Martin Baumann

Galko podľa svojich slov verí, že k dohode s OĽaNO dôjde. "Sme pripravení naďalej rokovať o tom, aby sme našli nejaké prijateľné riešenie," skonštatoval s tým, že DS stačí jedno zvoliteľné miesto pre Kravčíka.

Kiššová potvrdila, že nebude v parlamentných voľbách kandidovať. Priblížila, že má na to svoje osobné dôvody. Napokon nebude podľa svojich slov kandidovať za žiaden politický subjekt. Galko v tejto súvislosti dodal, že hoci sa rozhodla nekandidovať z osobných dôvodov, naďalej ostáva podpredsedníčkou DS. Voľby do Národnej rady budú 29. februára 2020. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.