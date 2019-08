Kočnerova THREEMA pokračuje: Kotleba mal zachraňovať vládu, Andrej je KO**T

Už od minulého týždňa pokračuje séria zverejňovania správ z telefónu obvineného Mariana Kočnera. Dnešná epizóda hovorí o strane Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), ktorej šéfom je Marian Kotleba. Informoval o tom Denník N. Tá ešte minulý rok čelila návrhu na rozpustenie strany, ktorý podal sám generálny prokurátor Jaromír Čižnár, a práve tu mal zohrať Kočner kľúčovú úlohu.

Kočner mal mať totiž po vražde Jána a Martiny a po sériách protestov na námestiach obavy z pádu vlády. Zsuzsovej vtedy písal, že ak by sa vlády chopila opozícia, nepomohlo by im ani odsťahovať sa "na Severný pól". Východisko z tejto situácie mal podľa správ hľadať práve u kotlebocov. „Každopádne Sorosovu ruku je dnes na Slovensku silno cítiť,“ písal Kočner po masových protestoch. Bolo to 10. marca 2018, a teda deň po tom, ako sa v Bratislave zišlo približne 60-tisíc ľudí.

Vybavovačky na súde pre kotlebovcov

„Ja som zvedavá na Bélu,“ reagovala Zsuzsová na vtedy napätú situáciu vo vláde. „Béla je ok, len tá jeho grupa je nejednotná.“ odísal Kočner. Zsuzsová sa Kočnera spýtala čo sa stane, keď Most opustí vládu. Ten pohotovo reagoval: „Ešte je tu Kotleba. Podrží vládu.“. To mal docieliť tým, že kotlebovcom mohol pomôcť v prípade súdneho konania o rozpustení ich strany. „Som vybavil, že NS SR pošle do pi** Čižnárove podanie na zrušenie ich strany. Súd povie, že nie sú fašisti. Tak sú mi niečo dlžní,“ chvastal sa Kočner na čo mu Zsuzsová odpísala "Ave Ty,".

Prípad rozpustenia ĽSNS na najvyššom súde pomerne dlho stál. Čižnár podal návrh ešte v máji 2017, kedy bol pridelený aj senátu vedenému sudkyňou Janou Zemkovou. V spomínanom senáte boli aj sudcovia Nora Halmová, Milan Morava, Petra Príbelská a podpredsedníčka NS Jarmila Urbancová. Súd v apríli 2019 rozhodol, že kotlebovcov nerozpustí. To bolo už viac ako rok po tom, ako konverzácia medzi Kočnerom a Zsuzsovou prebehla a v tom čase už boli obaja vo väzbe.

Súd pri rozhodnutí pripomínal hlavne slabé dôkazy Generálnej prokuratúry o tom, že by bola ohrozovaná demokracia. ĽSNS v programe hovorila o "parazitoch z osád" alebo "cigánskom terore". Podľa súdu v návrhu neboli jednoznačné dôkazy, ktorý by poukazovali na rasistické prejavy ich členov.

Kotlebovci sa bránia

Martin Beluský ako podpredseda strany ĽSNS razantne odmietol akékoľvek spojenie s Kočnerom. „Pána Kočnera považujeme za mafiána a zločinca. Pod vládou Ľudovej strany Naše Slovensko by bol už dávno odsúdený. Nikdy sme s ním priamo ani nepriamo nekomunikovali a ani sa osobne nestretli,“ reagoval Beluský.

Išlo to cez Cupera

Zo správ z Threemy vyplýva, že Kočner chcel Kotlebu ovládať cez Jána Cupera, bývalého člena strany HZDS a tiež obhajcu niekdajšej pravej ruky bývalého premiéra Vladimíra Mečiara Ivana Lexu. Ten v minulosti pôsobil ako riaditeľ tajnej služby SIS. Lexa sám kandidoval za ĽSNS do parlamentných volieb v roku 2016, no neprekrúžkoval sa. V roku 2017 sa však stal asistentom poslanca ĽSNS Juraja Kolesára. Kolesár už v strane ĽSNS nepôsobí.

Ivan Lexa a Ján Cuper Zdroj: TASR - Martin Baumann

Minulý rok na jar však Kočner písal Zsuzsovej, že sa chce stretnúť práve s Cuperom a aj Lexom. „Zajtra poobede sedím s Cuperom a Lexom. Už som Lexovi písal. Cuper je Kotlebov najbližší poradca. A Lexa riadi Cupera a ja budem riadiť Lexu,“ napísal Kočner 13. marca 2018. „Keď som jebol do pi** Mečiarovu vládu, bolo lepšie. Keď som jebol do pi** Radičovej vládu bolo lepšie. A bude aj teraz,“ dodal Kočner, čím by podľa týchto správ došlo k historicky prvému priznaniu Kočnera, že za pád Radičovej vlády mohol aj on.

ĽSNS reaguje aj na pôsobenie Cupera po ich boku. „Pán Cuper za nás iba kandidoval a po voľbách sme mu dávali vypracovať právne veci, s ktorými sme ale neboli spokojní. Potom sa naše cesty rozišli a už s ním nespolupracujeme. O tom, že mal s Kočnerom komunikovať, nemáme žiadnu vedomosť,“ spomína ĽSNS.

Kotleba ako plán B

Po dvojnásobnej vražde novinára a jeho snúbenice bola na Slovensku atmosféra napätá. Výnimkou nebola ani vládna koalícia. Nebol si však istý, ako sa zachová strana Most-Híd. „Akčný plán v prípade odchodu Mostu: dovládnuť do konca s podporou Kotlebu (lebo on predčasné voľby nechce)“ napísal Kočner 11. marca 2018 s tým, že ako žolíka videl práve stranu ĽSNS.

Keď však 12. marca Most-Híd avizoval možnosť predčasných volieb, Kočner zúril a nitku nenechal suchú ani na predsedovi národniarov. „Nuž a je to fpi**,“ napísal. „Aktivujeme plán B. Kotlebu. Len ak Andrej odskočí, tak ani to nepomôže. A Andrej je KO***“.

Beluský však naďalej odmieta akékoľvek rokovania s vtedajšou vládou. „Nie, nikdy sme s ním nerokovali a ani nijakým spôsobom nekomunikovali. Súčasnej vláde ako aj tej predchádzajúcej sme v hlasovaní vyjadrili nedôveru. O žiadnej tichej podpore sme s nikým nerokovali, nakoľko táto vláda mala už dávno padnúť a skončiť s rozkrádaním verejných financií a eurofondov,“ tvrdí podpredseda ĽSNS Beluský.

Sudkyňa Nora

Podstatnou osobou v prípade rozpustenia ĽSNS bola sudkyňa NS SR Nora Halmová. Tá tam pôsobí od roku 2014. Začiatkom augusta sa mala priznať aj k tomu, že s Kočnerom sa poznal jej muž. Kočner v jednej zo správ spomína, že ju zrejme bude potrebovať. „Budeme možno potrebovať Norinu pomoc,“ napísal Kočner Bödörovi ešte vlani v máji.

Z komunikácie však nie je isté, koho tým mysleli. „Keď nás pred dvomi rokmi aj s mojím súčasným manželom pozval na oslavu náš kamarát Mirko Konôpka a povedal, že tam bude aj Kočner, tak som odmietla ísť. Vysvetlila som mu, že ho nepovažujem za slušného človeka,“ uviedla pre Denník N sudkyňa.

Ovplyvňovanie rozhodovania v sporoch Halmová odmieta. „Absolútne odmietam akékoľvek ovplyvňovanie pri svojej rozhodovacej činnosti,“ tvrdí sudkyňa. „Ako som už v médiách uviedla, s Marianom Kočnerom sa nepoznám. Nesnažil sa ma nikdy kontaktovať, ani osobne ani sprostredkovane. Navyše, nie je nijako dokázané, že spomínanou Norou v jeho komunikácii by som mala byť ja. Spájanie jeho mena s mojou osobou preto úplne odmietam.“ uzavrela Halmová.