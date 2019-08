Ďalšie tajné informácie z Threemy: Kočner mal poslať na Sulíka svoj tím, Rajtára pridal na zoznam

Na verejnosť unikli ďalšie informácie z komunikácie medzi Kočnerom a Alenou Zsuzovou, ktorá je obvinená z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Informoval o tom portál Aktuality.sk s tým, že Threema potvrdzuje výpoveď Petra Tótha, ktorý na pokyn Mariana Kočnera sledoval Richarda Sulíka. "Riško dnes oslavuje 50-tku," napísal Kočner koncom januára 2018 Zsuzsovej, načo tá reagovala slovami: "Nepošleme mu nejaký bomba darček?" Kočner odpovedal: Poslal som mu náš sledovací tím."

Tóth tvrdí, že Sulíka sledoval preto, lebo na oslave malo dôjsť k užívaniu kokaínu. Predseda opozičnej SaS toto tvrdenie popiera s tým, že na oslave boli malé deti a rovnako 70-roční strýkovia. Okrem toho podľa vlastných slov kokaín nikdy neskúšal.

V Threeme sa spomína aj Sulíkov stranícky kolega Jozef Rajtár. Zsuzsová ho vraj chcela dať na tzv. Zoznam ovečiek, t.j. zoznam ľudí, ktorí Kočnerovi znepríjemnňujú život. "Kua. A vieš, že som na neho zabudol. Potrebujem na neho splašiť mail a telefón. To by si mohla ty skúsiť," napísal Kočner volavke Alene 21. apríla 2018. "Do p**e. On ide po tebe ako po údenom s tým, že ho chceš zabiť a ty na neho zabudneš?! Chudák, keby to tak vedel, že ho máš v p**i, že aj zabúdaš, že existuje," odpísala. Kočner v komunikácii ďalej spomína, že chce Rajtára poslať za mreže za vydieranie jeho samého. "Keď všetko klapne a padnel bude poslúchať, tak do dvoch týždňov ho máme na udici. Inak to nejde," chvastá sa Kočner.

Podľa medializovanej údajnej komunikácie Mariana K. a Aleny Zs., ktorí sú obvinení z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, vyplýva, že Kočner mal byť v kontakte s viacerými politikmi vrátane predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára a predsedu SNS Andreja Danka. Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) mu mal zas telefonovať a s bývalým premiérom a predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom sa mal stretnúť.