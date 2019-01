Prvý reálny prezidentský PRIESKUM má prekvapivý výsledok: O prvú priečku súperia dvaja kandidáti

BRATISLAVA – Ak by sa prezidentské voľby konali teraz, na prvom mieste by skončili dvaja kandidáti - Maroš Šefčovič a Robert Mistrík. Za oboch by hlasovalo 16,5 percenta voličov. V prípade, že by sa do druhého kola dostali Šefčovič a Mistrík, víťazom by bol Šefčovič. Prieskum je podľa analytika pre potreby marcových volieb nepoužiteľný.

Vyplýva to z prieskumu preferencií prezidentských kandidátov, ktorý uskutočnila agentúra Focus pre televíziu Markíza. Na treťom mieste skončil Štefan Harabin s 11,7 percenta hlasov a za ním na štvrtej priečke sa umiestnil Béla Bugár, ktorého by volilo 10,1 percenta ľudí. Zuzanu Čaputovä by volilo deväť percent opýtaných a Mariana Kotlebu 8,2 percenta opýtaných. Milan Krajniak by získal sedem percent hlasov respondentov.

V prípade, že by sa do druhého kola dostali Šefčovič a Mistrík, víťazom by bol Šefčovič. Vyhral by aj v prípade, že by sa v druhom kole stretol s Harabinom alebo Bugárom. V prípade duelu Mistrík – Harabin by sa prezidentom stal Mistrík.

Prieskum je podľa analytika pre potreby marcových volieb nepoužiteľný

Podľa analytika Jána Baránka je tento prieskum neaktuálny a nepoužiteľný. Povedal, že po prvé obsahuje aj meno predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS), ktorý však už medzičasom oznámil, že kandidovať za prezidenta nebude. „Výsledky platia pre dátum zberu údajov,“ vyhlásil Baránek s tým, že relevantné výsledky sa dajú získať len pár dní pred voľbami, a nie viac ako mesiac a pol pred konaním volieb. „Je to, ako by ste dnes urobili súťaž meteorológov, kto presnejšie odhadne počasie počas volieb. Je to lotéria,“ zdôraznil.

Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk

Podľa predsedu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igora Matoviča sa ukázalo, že Šefčovič je silný kandidát. Má obavy, že "pobočník a pravá ruka Vladimíra Mečiara Štefan Harabin" by sa mohol dostať do 2. kola. O tom, či bude na prezidenta kandidovať Zuzana Čaputová alebo Robert Mistrík sa podľa Matoviča rozhodne za dva-tri týždne, ešte pred vytlačením volebných lístkov. Pre poslanca Andreja Hrnčiara (Most-Híd) nie sú výsledky prekvapením. "Urobíme všetko, aby sa Béla Bugár dostal do 2. kola,“ vyhlásil s tým, že pre neho sú Harabin a Kotleba neprijateľní. Most-Híd by podľa Hrnčiara podporil v druhom kole Mistríka, ak by bol jeho súperom Harabin.

V prieskume figuroval aj predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), ktorý by získal 7,8 percenta hlasov. Danko však dnes v televízii TA3 oznámil, že kandidovať na prezidenta nebude. Uviedol tiež, že SNS nepostaví do prezidentských volieb žiadneho kandidáta.