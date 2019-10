Koalícia a opozícia sa zhodli: Ústavný súd môže byť najlepším, aký kedy bol

BRATISLAVA - Nové zloženie Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý je konečne kompletný, by mohlo byť tým najlepším za celú jeho históriu. Veria tomu zástupcovia koalície i opozície z Ústavnoprávneho výboru NR SR. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

"V rámci možností je to pravdepodobne to najlepšie, čo sa dalo. Je šanca, keď sa Ústavný súd rozbehne, že bude plniť svoju najdôležitejšiu úlohu – chrániť ústavnosť a základné ľudské práva," zhodnotil predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD). Zloženie súdu považuje za primerane vyvážené.

V to, že Ústavný súd v aktuálnom zložení by mohol byť najlepším, aký kedy bol, verí aj členka výboru Irén Sárközy (Most-Híd). "Chcela by som im dopriať pracovnú výdrž, aby prijímali spravodlivé rozhodnutia a aby pomohli tomu, čo chýba Ústavnému súdu, aby mali dôveru verejnosti. Dôveru zo strany parlamentu a prezidentky majú," poznamenala. Zároveň podotkla, že hoci nespochybňuje rozhodnutie prezidentky, prijala by na Ústavnom súde väčšie zastúpenie žien i zastúpenie národnostnej menšiny.

Spokojnosť vyjadruje aj ďalší člen výboru Alojz Baránik (SaS). "Musíme byť spokojní s tým, ako táto voľba dopadla, i keď zďaleka nie je ideálna. Ale je to najlepšie, čo sme za danej situácie mohli očakávať," povedal Baránik. Nové zloženie ÚS SR považuje za dobré aj člen výboru za OĽaNO Ján Marosz. "Je dôležité, aby Ústavný súd bol dôveryhodný. Aby to bol Olymp spravodlivosti," poznamenal s tým, že žiadny usvedčený klamár tam nemá miesto.

Koalícia aj opozícia zároveň podotýkajú, že zvýšenie dôvery súdov treba zvýšiť. Podľa Baránika je v súčasnosti doba vhodná na reformu s ráznymi a nekompromisnými krokmi. "Stav prokuratúry je presne taký, aký zodpovedá stavu zločinnosti v našej krajine," povedal s tým, že potrebné je dosadiť nového generálneho prokurátora a ak je to možné, zvážiť aj postavenie prokuratúry v Ústave SR. Konať treba okamžite aj podľa Marosza, pretože "situácia je na úplnom dne".

Treba sa preto podľa neho zamýšľať nad okamžitými krokmi na posilnenie dôvery súdov v očiach verejnosti. Madej je presvedčený, že treba vytvárať podmienky na prácu čestným a spravodlivým sudcom a trestať individuálne pochybenia a každé porušenie zákona. Riešiť treba podľa neho aj disciplinárne súdy a senáty