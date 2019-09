Poslancov čaká ďalšia voľba kandidátov na ústavných sudcov: Sú tam viac ako štyri vhodné mená

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady SR majú viac ako štyri vhodné mená medzi 16 kandidátmi na post ústavných sudcov. Uviedol to opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS). Podľa jeho slov sa nájdu medzi kandidátmi aj skutočne dobrí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky predpoklady na to, aby mohli pôsobiť na Ústavnom súde SR.

Zákonodarcovia tento rok hľadali 18 vhodných mien už v štyroch dvojkolových voľbách, pričom do súčasnosti zvolili 14. Na kompletný menoslov teda chýba zvoliť posledných štyroch. Piata voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR bude v pléne NR SR už najbližšiu stredu 25. septembra.

Vidím tam viac ako štyri vhodné mená

„Ja tam vidím aj viac ako štyri mená, ktoré by boli vhodné ako ústavní sudcovia,“ uviedol Dostál. Na otázku, či ho niektorí kandidáti na verejnom vypočutí prekvapili, odpovedal, tak, že jeden názor ho zaskočil. „Bol tam uchádzač, ktorý tvrdil, že si vie predstaviť systém, že na súdoch, ktoré riešia rodinné prípady, by mohli súdiť iba tí sudcovia, ktorí sú ženatí. Rozvedení a slobodní by nemohli súdiť podľa jeho názoru, čo sa mi zdalo celkom bizarné,“ dodal poslanec a člen ústavnoprávneho výboru NR SR.

Zdroj: SITA/ Branislav Bibel

Záujem kandidátov o miesto na Ústavnom súde SR klesá. Kým v prvej voľbe sa na nich zúčastnilo až 40, v druhej 30, v tretej 25, v štvrtej 16 a rovnako tak v piatej. O najcennejší talár na košickom ústavnom súde sa uchádzali aj bývalí či súčasní politici. Najviac pozornosti pútal ešte v prvej voľbe na začiatku kalendárneho roka expremiér a v súčasnosti poslanec Národnej rady SR Robert Fico (Smer-SD). Vo voľbe sa objavili aj obe štátne tajomníčky rezortu spravodlivosti Edita Pfundtner aj Monika Jankovská. O dôveru poslancov sa uchádzal aj ich kolega Peter Kresák, či exšéf strany Sieť Radoslav Procházka.

Podľa platných pravidiel musia uchádzači splniť niekoľko zákonných predpokladov. Napríklad musia byť rešpektovanými osobnosťami z právnej obce, mať minimálne 40 rokov, či absolvovanú 15-ročnú prax v právnickom povolaní. Na zvolenie treba nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, najmenej však 39. Uchádzači musia tiež absolvovať verejné vypočutie pred parlamentným ústavnoprávnym výborom, ktoré sa konalo už štyrikrát. Aj napriek tejto povinnosti má výbor iba poradnú funkciu, keď odobril aj kandidátov, ktorí sa na vypočúvaní nemohli zúčastniť pre práceneschopnosť či iné dôvody.