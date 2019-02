Most-Híd nevidí dôvod meniť svoj postoj ku kandidatúre Fica na ústavného sudcu

Béla Bugár

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Strana Most-Híd nevidí dôvod meniť svoj postoj ku kandidatúre predsedu Smeru-SD Roberta Fica na ústavného sudcu. Uviedol to predseda Mosta-Híd Béla Bugár v reakcii na otázku, či by jeho strana Fica podporila v novej voľbe, ak by sa do nej prihlásil.