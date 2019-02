Ústavný súd sa pripravil na najhoršie: Zverejnil, ako bude fungovať od nedele

KOŠICE - Ústavný súd (ÚS) SR bude od nedele (17. 2.) pracovať v jednom senáte. Vyplýva to z dodatku k rozvrhu práce ÚS, ktorý plénum Ústavného súdu schválilo v stredu (13. 2.). V sobotu sa končí funkčné obdobie deviatim ústavným sudcom. Dodatkom plénum ÚS reaguje na kritickú situáciu, ku ktorej došlo nevymenovaním nových sudcov.

"Počas prechodného obdobia vykonáva Ústavný súd svoju právomoc a pôsobnosť rozhodovaním v senátnych veciach," píše sa v dodatku zverejnenom v sobotu. Predsedníčkou senátu bude Jana Baricová, členmi Miroslav Ďuriš, Jana Laššáková a Mojmír Mamojka. Aktuálny rozvrh práce aj s dodatkom bude platný až do prijatia nového rozvrhu práce plénom ÚS SR kreovaným na základe vymenovania a ujatia sa funkcie nových sudcov Ústavného súdu.

Prideľovanie nových vecí sudcom Ústavného súdu, ktorých funkčné obdobie sa skončí 16. februára 2019, bude k tomuto dátumu ukončené, píše sa ďalej v dodatku. Poslanci parlamentu ani v opakovanej verejnej voľbe nezvolili vo štvrtok (14. 2.) kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Na voľbe bolo prítomných 143 poslancov, piati neodovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných lístkov bolo 49 neplatných a 89 platných. Keďže nebol nikto opäť zvolený, bude nová voľba.

Nová voľba kandidátov na ústavných sudcov sa podľa predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS) uskutoční na schôdzi, ktorá sa začne 26. marca. Kandidátov do voľby možno navrhovať do 5. marca do 16. h. Poslanci mali zvoliť 18 kandidátov, ktorých mali predložiť prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. Ten z nich mal vymenovať deviatich sudcov za tých, ktorým sa v sobotu končí funkčné obdobie.