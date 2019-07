Dávne tajomstvo hovorkyne Richarda Sulíka: Speváčka v kapele, vypočujte si jej HIT

Svrčeková, ktorá je momentálne už hovorkyňou predsedu strany SaS Richarda Sulíka a v minulosti pôsobila ako dôstojníčka ozbrojených síl, sa rozhodla na sociálnej sieti s ľuďmi podeliť o svoju záľubu z minulosti. Tá súvisí s hudobnou tvorbou a jej pôsobením v kapele. Svrčeková v nej účinkovala ako speváčka.

VIDEO Skladba Žijem so šalviou, ktorú spieva Katarína Svrčeková

"Kedysi dávno som spievala v takej kapele, čo by sa teraz svojou čudnosťou presne hodila na Pohodu. Upadli sme do zabudnutia, ale túto skladbu dnes oprašujem a venujem všetkým účastníkom Pridu," napísala v statuse Svrčeková. Skladba má názov Žijem so šalviou a nahrala ju skupina Labe das karhli, v ktorej Sulíkova hovorkyňa pôsobila.

Bola aj v SuperStar

Hudobné ambície u Svrčekovej pritom nikdy neboli ničím cudzím. Predtým, ako sa začala pohybovať vo svete slovenských politických špičiek, sa zúčastnila aj prvej série populárnej súťaže Slovensko hľadá SuperStar v roku 2004.

Katarína Svrčeková ako účastníčka jednej zo speváckych súťaží Zdroj: TASR

Je napokon logické, že Svrčekovej kroky mierili práve k hudbe, keďže sa pred pätnástimi rokmi v tomto smere pokúšala preraziť cez spomínanú súťaž a spev dokonca aj študovala na umeleckej škole. "Nie je to jediná kapela, v ktorej som pôsobila. Kapela Labe das karhli dokonca vznikla už keď som bola v SaSke, v ktorej som bola hovoryňa od roku 2012. Kapelu sme vytvorili spolu s kolegom z tejto strany. On bol autor piesní," povedala pre topky Svrčeková.

Kapela Labe das karhli Zdroj: archív K.S.

Od kapely do politiky

S kapelou dokonca aj vystupovali. "Mali sme jeden jediný koncert. Organizovala ho istá rozhlasová stanica a vyhrali sme aj súťaž v rámci tohto rádia," priznala Svrčeková, no kapela ako taká už neexistuje aj z pracovných dôvodov pre stranu SaS. Súčasná hovorkyňa ale na spev úplne nezanevrela. "Venujem sa tomu veľmi málo, ale občas sa stane, že si vypýtajú speváčku kapely, ktoré hrajú napríklad na plese alebo na svadbe a ak mám chuť, tak sa do toho príležitostne zapojím," uzavrela Svrčeková.

Životné kroky ju napokon doviedli do politických vôd a v minulosti pôsobila aj ako dôstojníčka ozbrojených síl a hovorkyňa strany SaS. V roku 2013, okrem iného, dokonca po boku Ľubomíra Galka vyhlásila, že bola v priestore vojenského spravodajstva zastrašovaná a šikanovaná.