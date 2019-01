PREHĽAD udalostí v roku 2019: Čakajú nás prezidentské voľby, hokej i smutné výročie

16. február – Končí sa funkčné obdobie deviatich sudcov

Končí sa funkčné obdobie deviatich z trinástky ústavných sudcov. Do tohto dátumu by mal parlament schváliť osemnásť kandidátov, z ktorých prezident Andrej Kiska polovicu vymenuje do súdu v Košiciach. Inak hrozí jeho paralýza. Parlament by mala voliť kandidátov na ústavných sudcov na schôdzi, ktorá sa začne 29. januára 2019. Termín na predkladanie návrhov určil predseda NR SR Andrej Danko. Nominácie môžu prichádzať do 7. januára 2019.

Zdroj: Topky.sk / Maarty

Pôvodný plán Smeru nevyšiel. Po októbrovom rokovaní parlamentu, ktoré prebiehalo do neskorých večerných hodín, nakoniec návrh o zmene voľby ústavných sudcov neprešiel. Koalícia si bola zrejme príliš istá hlasmi kotlebovcov. Tí sa nakoniec po zmätku v rokovacej sále pri hlasovaní o pozmeňovacom návrhu Róberta Madeja zdržali. Koalícii chýbalo deväť hlasov a návrh neprešiel. Vládne strany ostali zaskočené.

21. február – Prvé výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Slovensko si koncom februára pripomenie smutné výročie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Dvojnásobná vražda vyvolala v spoločnosti obrovské pobúrenie. Tisíce ľudí vyšli do ulíc a kvôli tlaku verejnosti podal demisiu dlhoročný premiér Robert Fico, z postu ministra kultúry odstúpil Marek Maďarič a svojej funkcie sa vzdal aj Robert Kaliňák. Neskôr padol aj dnes už bývalý prezident Tibor Gašpar, ktorého nahradil Milan Lučanský.

Zdroj: FB/Martina Kušnírová

V súvislosti s vraždou zadržali a obvinili štyroch ľudí, ktorí sú podozriví z chladnokrvnej vraždy. Ide o bývalého vyšetrovateľa Tomáša Szabóa, jeho bratranca Miroslava Marčeka, podnikateľa Zoltána Andruskóa a Alenu Zsuzsovú, ktorá má väzby na Mariana Kočnera. Kontroverzný podnikateľ je vo výkone väzby od júna 2018. V súvislosti s vyšetrovaním vraždy spravili domové prehliadky v niekoľkých Kočnerových nehnuteľnostiach.

marec/apríl – Prezidentské voľby na Slovensku

Prezidentské voľby na Slovensku sú v súčasnosti horúcou témou. Dlho sa v spoločnosti diskutovalo o tom, či bude súčasný prezident Andrej Kiska opäť kandidovať. V polovici mája však oznámil svoje definitívne rozhodnutie nekandidovať. Napriek tomu sa chystá ostať v politike. Odvtedy je jeho politická budúcnosť predmetom mnohých diskusií.

Favoritom doterajších prieskum je opozičný demokratický kandidát Robert Mistrík, ktorého podporuje strana Sloboda a solidarita. K ďalším kandidátom patria Zuzana Čaputová, líder Mosta Béla Bugár, líder ĽSNS Marian Kotleba, sudca najvyššieho súdu Štefan Harabin, Milan Krajniak a ďalší. Svojich kandidátov zatiaľ nepredstavili koaličné strany Smer-SD a SNS. Národniari by tak mali spraviť po rokovaní strany v januári. Šéf Smeru Robert Fico na decembrovom sneme oznámil, že kandidáta síce majú, ale meno oznámia až začiatkom februára. Mistrík vyzval na spojenie síl, aby za demokratickú opozíciu existoval len jeden kandidát. Podľa neho by tak mala opozícia väčšiu možnosť poraziť mašinériu Smeru.

29. marec – Veľká Británia vystúpi z Európskej únie

Britské referendum o členstve v EÚ, v ktorom voliči hlasovali za vystúpenie Británia z EÚ – za tzv. brexit – sa konalo koncom júna roku 2016. Proces brexitu však ešte stále nie je ukončený. Odložené hlasovanie Dolnej snemovne britského parlamentu o dohode s EÚ o brexite sa uskutoční najneskôr 21. januára 2019, čo by mal byť konečný termín. Premiérka Theresa Mayová odložila hlasovanie z 11. decembra. Šéfka britskej vlády vyhlásila, že potrebuje "ďalšie záruky" ohľadom tzv. írskej poistky (backstop) na to, aby získala podporu v dolnej snemovni.

Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Dunham, Tim Ireland

Mayová čelila kvôli brexitu aj hlasovaniu o dôvere vo svojej Konzervatívnej strane, ktoré ustála. Podľa jej slov vníma obavy tých, ktorí ju kvôli vývoju situácie nepodporili. Boli to najmä tí, ktorí v parlamente odmietali, aby bola tzv. írska poistka trvalým riešením. Mayová pripustila, že s blížiacim sa dátumom brexitu (29. marec 2019) a pokračujúcou neistotou okolo osudu zmluvy, sa obe strany začínajú pripravovať na možný tvrdý brexit, teda britské „vypadnutie“ z EÚ bez akýchkoľvek dohôd. Zopakovala, že podľa jej názoru je dohodnutá dohoda tým najlepším riešením.

Apríl – Vyprší kontrakt medzi NASA a Ruskou kozmickou agentúrou

Dohoda o vysielaní amerických astronautov do vesmíru medzi Ruskom a USA vyprší v apríli roka 2019. Oznámil to ruský vicepremiér Jurij Borisov, ktorý je zodpovedný za kozmický priemysel. Rusko vysiela amerických astronautov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), odkedy Spojené štáty ukončili pred siedmimi rokmi svoj program letov raketoplánov, pripomína agentúra DPA.

Zdroj: SITA/AP/Craig Bailey/Florida Today

Keď sa ruská vesmírna loď Sojuz vráti v apríli 2019 na Zem, „skončia sa naše záväzky v rámci kontraktu s NASA ohľadom vysielania a vracania amerických astronautov na a z ISS“, uviedol Borisov. Na vesmírnej stanici, krúžiacej na obežnej dráhe vo výške približne 400 kilometrov, sa vykonáva vedecký výskum, ktorý by na Zemi nebol možný. Počas posledných 15 rokov je prevažne miestom spolupráce medzi americkou a ruskou posádkou.

10. – 26. máj – 83. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Bratislave a v Košiciach

Slovenská hokejová reprezentácia sa na budúcoročných domácich majstrovstvách sveta predstaví v základnej skupine v Košiciach. Súpermi Slovákov budú výbery Kanady, USA, Fínska, Nemecka, Dánska, Francúzska a Veľkej Británia. V bratislavskej skupine si zahrajú Švédi, Rusi, Česi, Švajčiari, Nóri, Lotyši, Rakúšania a Taliani. MS na Slovensku sa uskutočnia od 10. do 26. mája 2019.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Šestnásť národných výberov bude bojovať v dvoch osemčlenných skupinách o miestenky vo štvrťfinále, kam sa prebojujú po štyri najlepšie tímy z oboch skupín. Posledné družstvá v oboch skupinách zostúpia do nižšej kategórie. Netýka sa to Švajčiarov, ktorí budú v rok 2020 organizovať svetový šampionát. V porovnaní so zložením skupín striktne podľa rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) prišlo k jedinej zmene - Slováci si vymenili miesto s Nórmi. Slovenskému tímu patrí v rebríčku IIHF aktuálne desiate miesto, lídrami sú Kanaďania pred úradujúcimi majstrami sveta Švédmi a tretími Rusmi.

23. – 26. máj – Voľby do Európskeho parlamentu

Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v členských krajinách EÚ od roku 1979, vždy po piatich rokoch systémom pomerného zastúpenia. V poradí dvanáste voľby do EP, zároveň štvrté na Slovensku, sa uskutočnia v EÚ v dňoch 23. až 26. mája 2019. Očakávaný termín konania volieb do EP na Slovensku je sobota 25. máj 2019.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Voľby do EP sa konajú v členských štátoch EÚ na rôznych úrovniach. V Belgicku a Taliansku sa voľby konajú na regionálnej úrovni. V Dánsku, Francúzsku a Španielsku, v susednej ČR, ale i na Slovensku na celoštátnej úrovni. V Nemecku sa voľby do EP uskutočňujú kombinovaným systémom a v niektorých členských krajinách EÚ sú voľby dokonca povinné - Belgicko, Grécko, Luxembursko. Za poslancov EP môžu byť volení občania starší ako 21 rokov.

15. jún – Andrejovi Kiskovi končí päťročný prezidentský mandát a do úradu nastúpi novozvolený prezident

V polovici júna budúceho roka končí súčasnému prezidentovi Andrejovi Kiskovi mandát. V polovici mája roka 2018 oznámil, že v ďalších voľbách sa už kandidvať nechystá, no v politike plánuje ostať. Nedávno sme vás informovali, že sa prezident parlamentných volieb zúčastniť plánuje. Zatiaľ však nie je jasné, akým spôsobom sa volieb zúčastní. Buď sa spojí s už existujúcou stranou, alebo založí stranu sám. Či už to bude jedno, alebo druhé, podľa našich informácií je isté, že sa Kiska volieb zúčastní. A to aj v prípade, ak by išlo o predčasné voľby.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

2. júl – Úplné zatmenie Slnka

Úplne zatmenie Slnka nastane v budúcom roku. Najviditeľnejšie bude v južnom Pacifiku a Južnej Amerike. Konkrétne ide o štáty Chile a Argentína. Úplné zatmenie nastáva, keď Slnko, Mesiac a Zem sú v jednej priamke a keď Mesiac úplne zakryje Slnko. Veľmi jasný slnečný disk je nahradený tmavou plochou Mesiaca. Úplne zatmenie je pozorovateľné len z oblasti Zeme, ktorej sa hovorí pás totality.

Zdroj: SITA/AP/Bill Ingalls/NASA

26. december – V Južnej Ázii bude pozorovateľné prstencové zatmenie Slnka

Koncom decembra bude v Južnej Ázii pozorovateľný ďalší prírodný jav. Prstencove zatmenie je možné pozorovať, pokiaľ je Slnko, Mesiac a Zem v jednej priamke, no zdanlivá veľkosť Mesiaca je menšia, než veľkosť Slnka. Z tohto dôvodu je zo Slnka vidieť veľmi jasný prstenec.