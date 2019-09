Kauzy príprav vrážd prokurátorov a advokáta: Obavy z Marčeka, rizikový vzťah s priateľkou

BRATISLAVA - V prípadoch príprav vrážd prokurátorov Petra Šufliarskeho, Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica figurujú štyria obvinení - Alena Zsuzsová, Miroslav Marček, Tomáš Szabó a Zoltán Andruskó. Práve poslední dvaja menovaní mali mať strach, že ich Marček prezradí. A mali na to aj dôvod.

Spomínaný štvorlístok je obvinený aj z úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Spočiatku vyšetrovatelia pracovali s verziou, že spúšť v osudný večer vo Veľkej Mači stlačil bývalý policajt Tomáš Szabó, Marčekov bratranec. V apríli sa však Marček sám priznal, že to on vykonal popravu.

Komunikácia odhalila obavy

Ako informovala televízia Markíza, z uznesenia o obvinení vyplýva, že Zoltán Andruskó, ktorý spolupracuje s vyšetrovateľmi, mal v telefóne nainštalovanú aplikáciu na nahrávanie hovorov aj neslávne známu Threemu. Prostredníctvom nich komunikoval s ďalšími obvinenými.

A ukázalo sa, že jeho aj Tomáša Szabóa trápil Marček. Dôvod bol jednoduchý, báli sa, že ich prezradí, nebol podľa nich dosť opatrný. "Minule som sa naštval na Mira, lebo "darček" zobral hore ku babe, veľmi som mu vynadal. Dúfam, že jej to neukázal, to je problém, že začína babe veľmi veriť. Budeme si musieť sadnúť a porozprávať sa s ním. Treba ho vystrašiť," mal napísať Andruskóovi.

Keďže Marček mal v tom čase novú priateľku, ich vzťah mal byť zjavne rizikový, čo sa týka bezpečnosti a úniku informácií. Slovom darček mali totiž v komunikácií označovať zbraň. Dvojica jednoducho nechcela, aby o nej Marčekova partnerka tušila, nebodaj aby jej povedal informácie o príprave vrážd.

"Mirovi sa všetko nemôže povedať... rozprával priateľke, že minule prepadol obchod... a teraz zase čaká obchod, že nemá peniaze," znela ďalšia správa od Szabóa. Napokon Andruskóovi napísal, že treba "to", teda zbraň, od neho vypýtať alebo zobrať, pretože to nemôže byť u neho. "Nie je to hračka, ani netreba nič hovoriť," poznamenal v komunikácii Marčekov bratranec Szabó v septembri 2018.

Pár dní na to nasledovalo zadržanie pre vraždu novinára a jeho snúbenice. Samopaly, ktorými mali zlikvidovať Petra Šufliarskeho, pritom podľa Markízy našli napokon práve u Marčeka.