Prvé kroky nového primátora Žiliny: Peter Fiabáne predstavil svoje priority mesta

Prináša prehľad jeho programových téz, ktoré vychádzajú z programového dokumentu Plán ZA. Základnou úlohou pre Žilinu je vypracovať nový moderný územný plán mesta, ktorý sa bude striktne dodržiavať. Jednou z najvyšších priorít je tiež tvorba mestského inštitútu, multidisciplinárneho oddelenia na mestskom úrade so zastúpením urbanistov, architektov, sociológa, plánovača, krajinného architekta, ekonóma, atď. Táto inštitúcia musí byť autonómna.

Primátor chce uviesť do života koncept mesta na troch riekach ako súčasť dlhodobej vízie Žiliny. Cieľom je priblížiť mesto a život ľudí k brehom Váhu, Kysuce a Rajčanky. Jednou z najväčších príležitostí pre tvorbu nového veľkého mestského parku je časť nábrežia Váhu od Budatína až po Tepličku.

Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

Žilina potrebuje vytvoriť integrovaný dopravný systém v spolupráci s VÚC. Je potrebné zvýhodniť MHD, aby bola rýchlejšia a lacnejšia ako auto. Prioritou je tiež dobudovanie základnej kostry mestských cyklotrás. Mesto Žilina musí bezpodmienečne získať svoju parkovaciu politiku do vlastných rúk.

V oblasti bezpečnosti program ráta s reformou mestskej polície, ktorú veľa Žilinčanov vníma "len ako vyberačov pokút za parkovanie". "Hlavnou zmenou v pôsobení mestskej polície by mal byť pro-klientsky prístup, ktorý ju viac priblíži k občanom," uvádza program primátora. Súčasťou plánu je aj zvýšenie počtu mestských policajtov, investícia do moderného, automatizovaného kamerového systému a napokon revízia, doplnenie a sfunkčnenie verejného osvetlenia tak, aby v Žiline neboli tmavé miesta a ulice.

Zásadným opatrením pre podporu seniorov, rodín s deťmi a mládeže má byť vytvorenie medzigeneračných komunitných centier, kde budú pôsobiť školení terénni komunitní pracovníci. "Sú to kluby pre dôchodcov, priestory na stretávanie rodín, nízkoprahové kluby a poradne v jednom. Ich sila je v komunite ľudí, ktorí bývajú na jednom mieste, poznajú sa, pomáhajú si, nie sú si cudzí," konštatuje program. Takisto chce primátor podporovať budovanie komunitných záhrad a ich prepojenie s komunitnými centrami.

V oblasti životného prostredia treba systematicky odhaľovať a odstraňovať čierne skládky, a tiež zabezpečiť maximálnu dostupnosť kontajnerov na separovaný zber. Mesto chce vytvárať pracovné príležitosti pre ľudí s postihnutím v mestských firmách a organizáciách. V oblasti školstva primátorov program uvažuje o vytvorení motivujúcich finančných podmienok pre pedagogických i nepedagogických pracovníkov, napr. prostredníctvom odmien a osobných príplatkov, nad ktorými má mesto kontrolu. Školy je potrebné otvoriť od rána do večera, aby v nich mohli prebiehať aj iné aktivity popri vyučovaní.

O čom je plán ZA

Plán ZA uvažuje o zvýhodnení dôchodcov pri platení miestnych daní alebo o znížení dane z odpadu pri nízkom príjme. V oblasti bytovej politiky program primátora a jeho tímu navrhuje zriadiť mestský fond podpory bývania. Mesto by sa malo snažiť získavať nájomné byty nielen výstavbou, ale aj kúpou, dražbami a pod. Zvýšiť by sa mala kapacita materských škôl. Cieľom je tiež existencia detského ihriska v pešej vzdialenosti pre každého obyvateľa.

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Program Petra Fiabáneho obsahuje aj riešenia z oblasti Smart City: ide napríklad o mestskú mobilnú aplikáciu, ktorá zjednoduší komunikáciu občanov s úradmi, zavedenie monitorovaných odpadkových košov či inteligentný systém parkovacích miest a verejného osvetlenia. Zmeniť by sa mala športová infraštruktúra. "Minimálnym cieľom by mal byť nový atletický štadión, funkčná športová hala a druhá plaváreň," uviedol Peter Fiabáne v predvolebnom rozhovore. A ako svoj prvý krok avizoval: "Nech to znie akokoľvek populisticky, predám služobné auto Audi."