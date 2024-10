Láska až za hrob a bohatý sexuálny život: Sting sa ani po 70-ke nenudí!

(Zdroj: SITA)

Prvýkrát stál pred kamerou ako model v reklame na žuvačku Wrigley's. Pre reklamu sa dal odfarbiť na blond a pri tomto odtieni už zostal. Vo filme debutoval v úlohe hotelového pikolíka menom Ace Face, ktorý cez víkendy preháňa silné motorky, vo filmovej verzii rockového muzikálu o súperiacich rockerských bandách z pol. 60 rokov Quadrophenia. On však bol presvedčený, že je hudobník.

Sting sa narodil 2. októbra 1951 v anglickom Wallsende ako najstarší zo štyroch detí v neveľmi bohatej rodine. Jeho otec bol mliekar a matka kaderníčka. Nadaný chlapec študoval angličtinu a hudbu na pedagogickej fakulte Warwick University. Už vtedy hral na kontrabas s džezovou kapelou, pracoval aj ako učiteľ, aby si privyrobil. Súčasne spieval s džezrockovou skupinou Last Exit. Potom však prišla éra skupiny The Police. Založil ju v roku 1977 s bubeníkom Stewartom Copelandom a gitaristom Andym Summersom. V osemdesiatych rokoch sme si plagát plavého krásavca lepili na steny, skupina vtedy dosiahla najväčšiu slávu. V roku 1983 bol ich album Sychronicity jednotkou v britskej aj americkej hitparáde. V USA sa dokonca stala osemkrát platinovou. Potom akoby im došiel dych a rozišli sa, ale v roku 1997 spolu s úspechom hrali na 49. udeľovaní cien GRAMMY. Sting v The Police pôsobil ako skladateľ, spevák a basgitarista.

Sólovú kariéru začal v roku 1985 albumom The Dream of the blue Turtles. Geniálne skombinoval rôzne hudobné štýly a žánre, rock, pop, džez. Rovnako žiaril na filmovom plátne, napríklad v čiernej komédii Detské preháňadlo, v sci-fi filme Duna, po boku Mereyl Streep hral v psychologickej dráme Viac ako dosť, predstavil sa aj v broadwayskej inscenácii Brechtovej a Weilovej Žobráckej opery ako Mackie Messer. Stingove skladby veľmi často znejú vo filmoch ako soundtracky. Spolu s Trevorom Jonesom bol nominovaný na Zlatý Globus za titulnú pieseň z filmu Mocný. Dobre ho poznáme aj na Slovensku, kde v posledných rokoch viackrát koncertoval v Košiciach a Bratislave s obrovským úspechom.

Rovnako zaujímavý ako jeho hudobný život je aj ten súkromný. Stingovou prvou ženou bola herečka Frances Tomeltyová (75). Mali spolu syna Josepha (48) a dcéru Katie (42), ale rozviedli sa. Sting sa potom zoznámil s netradičnou herečkou a producentkou Trudie Stylerovou (70), s ktorou má ďalšie štyri deti, Brigitte (40), Jakea (39), Coco (34) a Giacoma (29). Sting je multimilionár, ale obrovský majetok deťom neodkáže, chce, aby stáli na vlastných nohách. Meno posledného syna naznačuje lásku manželov k Taliansku. Do tejto krajiny sa Sting natoľko zamiloval, že pri Florencii kúpil starý palác Il Palagio z prvej polovice 16. storočia, pretvoril ho na vináreň a reštauráciu a v okolí začal pestovať a vyrábať svoje vlastné víno. Jedno z jeho vín sa volá Message in the Bottle podľa už takmer kultovej piesne.

Svoju ženu aj po rokoch stále miluje a majú údajne bohatý sexuálny život. Raz o tom otvorene rozprávali v televíznom prenose istej šou, ako sa celý deň venujú tantrickým aktivitám, ktoré vyvrcholia až na záver dňa. Sting je mimoriadne aktívny aj v ekológii a dobročinnosti. Založil nadáciu na záchranu dažďových pralesov a venuje sa rôznym charitatívnym činnostiam. Rozhodne nie je len bežný hudobník a herec, má aj čestný doktorát z Northumbia University (1992) a z prestížnej Berklee College of Music (1994).