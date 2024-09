Škandalózny Richard Harris: Pil prvú ligu, takmer sa predávkoval! Zachránil ho Burton a TALENT!

Richard Harris (Zdroj: ČSFD/Sky/Samson Films/Bright Yellow Film)

„Keby som zajtra umrel, aspoň budete vedieť, že som tu bol.“ To je jedna z mnohých odzbrojujúcich viet jedinečného írskeho herca, básnika a speváka Richarda Harrisa (1930 – 2002) o svojom škandalóznom živote. Íri sú všeobecne známi láskou k alkoholu. Okrem toho, že Harris v istom období života drogoval a pil prvú ligu, bol však aj nesmierne talentovaný. Je otázka, či by bol ešte lepší alebo naopak horší – keby neholdoval démonom. To sa však už nedozvieme. Dnes by oslavoval 94. narodeniny.

Richard St. John Harris sa narodil 1. októbra 1930 v írskom meste Limerick. V škole bol skvelý v literatúre a telocviku. Jeho najväčšou láskou bolo rugby, s ktorým sa prešportoval až k zlatej medaile za miestny pohár. Po odchode zo strednej školy sa Harris zamestnal vo fabrike na spracovávanie obilia, vedenej jeho otcom. Vo fabrike sa naučil mnoho o obilninách i administratívnych záležitostiach, táto práca však jeho živelnej povahe nevyhovovala. Býval často chorý, bojoval aj s tuberkulózou, pre ktorú musel zanechať milované rugby.

Jedného dňa videl plagát k shakespearovskej hre „Henrich IV“. s Michaelom MacLiammoirom v hlavnej úlohe. MacLiammoir bol vtedy výraznou osobnosťou írskej divadelnej scény, predstaviteľom tých najväčších hrdinov. A Richard šiel na „Henricha IV“, pretože mu hrdinovia nesmierne imponovali. On zasa zaimponoval miestnemu hereckému spolku College Players. V roku 1955 už bol Harris študentom Londýnskej akadémie hudobných a dramatických umení. Počas štúdií na akadémii bral Harris každú príležitosť. Bol úspešný a čoskoro hral s hereckými hviezdami ako James Cagney alebo Gary Cooper a Charlton Heston. Ako mladý sa oženil s Elizabeth Rees-Williamsovou († 85), ktorá mu porodila troch synov. Dnes sú Damian, Jared aj Jamie vo filmovej brandži.

(Zdroj: ČSFD/Sky/Samson Films/Bright Yellow Films)

Začiatkom šesťdesiatych rokov Harris hral v dvoch slávnych historických drámach – Delá z Navarone (1961) a Vzbura na lodi Bounty (1962). Za svoj výkon vo vedľajšej role námorníka Johna Millsa vo Vzbure na lodi Bounty ho kritika vyzdvihovala viac ako hlavnú hviezdu Marlona Branda. V snímke Lindsaya Andersona Ten športový život (1963) sa Harris vrátil k svojej vášni a zahral si v ňom hviezdneho hráča rugby, zmietaného ošiaľom náhlej slávy a bohatstva. Získal prvú z dvoch oscarových nominácií. Nasledovali mnohé úspešné snímky a sfilmovaný muzikál Camelot Walesana Richarda Burtona, ktorý objavil Harrisov nevídaný spevácky talent.

(Zdroj: ČSFD/Paramount Pictures)

Po rokoch na výslní sa zdalo, že Harrisovým šťastím nič neotrasie. Prisiel však hororový film Orka zabijak, obrovský prepadák a plagiát Spielbergových Čeľustí. V tom čase nespokojný Harris začal užívať drogy a takmer sa predávkoval kokaínom. V kombinácii s večne prítomným alkoholom to bola vražedná kombinácia. V takomto rozpoložení mysle sa zamiloval do hereckej kolegyne, mladej Američanky Ann Turkel (78), rozviedol sa s matkou svojich troch synov, načas presídlil do Ameriky a začal čoraz viac smerovať ku dnu. Keď sa už zdalo, že zomrie ako troska, zachránil ho Richard Burton, ktorý ho poslal na liečenie a potom mu ponúkol úlohu v divadelnej podobe Camelotu. Harris v nej hral aj po Burtonovom úmrtí v roku 1984, vyniesla mu milióny. Zahral si v snímke Vysoká hra patriotov, vo filme Clinta Eastwooda Nezmieriteľní, v snímke Gladiátor a napokon v dvoch dieloch kultového Harryho Pottera. Jeho Albus Dumbledore bol múdry a láskavý starý kantor. V tom čase však už herec bojoval s chorobou a len čo dotočil svoje scény, prišiel koniec. V piatok 26. októbra 2002 podľahol v londýnskej Universty College Hospital rakovine.

(Zdroj: ČSFD/Sky/Samson Films/Bright Yellow Films)