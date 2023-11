Šmrncovná Tekelyová má 70: Vek je len číslo!

Emma Tekelyová (Zdroj: Instagram ET)

Emma Tekelyová sa narodila 21. novembra 1953. Vyštudovala právnickú fakultu, no už od roku 1974 pôsobila ako modelka. Objavovala sa vo všetkých módnych a ženských časopisoch a predvádzala aj na móle.

(Zdroj: Časopis Móda)

V roku 1981 vyhrala konkurz na hlásateľku do verejnoprávnej televízie. Pôsobila tiež ako moderátorka rôznych spoločenských podujatí.

V roku 1986 založila Štúdio módy, ktoré podporovalo domácich návrhárov a o pár rokov neskôr založila aj školu modeliek. Módnemu priemyslu pomáhala aj ako scenáristka prehliadok a publikovala tiež články o móde. V roku 1993 sa podieľala na tom, že prestížna svetová súťaž modeliek The LOOK of the YEAR sa už koná aj v Prahe a Bratislave.

V 90. rokoch moderovala televízny magazín Salón beauty a ako scenáristka sa podieľala aj na ďalších úspešných programoch.

(Zdroj: Časopis Móda)

V druhej polovici 90. rokov sa Emma pustila aj do návrhárskej brandže. A vzápätí sa predstavila ako spisovateľka, keď vydala knihy Byť ženou je úžasné a Byť milovaná je úžasné. Motívy jej kníh sa zužitkovali v televíznom programe Žiť je úžasné.

V roku 2003 vydala tretiu knihu Napriek všetkému žiť je úžasné. V tom čase zároveň pôsobila na obrazovkách televízie Joj ako moderátorka relácie VIP.

Neskôr bola súčasťou odborného tímu relácie Zmenáreň, vlastnú reláciu mala aj v Slovenskom rozhlase, moderovala reláciu Šoubiz na obrazovkách TA3.

Je tiež autorkou ďalších kníh: Sláva na splátky, Lesk na pery, Ženy, nebláznite! Vek je len číslo, Muži, neštvite nás už!, Dámy, koniec trapasom!, Vek je len číslo, Ema má mamu, mama má Emu, Byť ženou je úžasné v každom veku.

Vydala tiež knihu receptov, DVD Tvárová gymnastika.

(Zdroj: Jan Zemiar)

Dnes má Emma Tekelyová 70 rokov a tento vek by jej hádal málokto. „Vek je len číslo. Od určitého času prijímam do života len to, čo chcem a čo mi robí dobre. Nie je to egoizmus, je to cesta pribúdajúcich rokov. Je to rozum, skúsenosť, ženská chytrosť,” uviedla blondínka k téme, ako sa vyrovnáva so starnutím.

„Na vek neexistuje tabletka, nič, čo sa dá kúpiť. Dobre sa cítiť vo svojom tele, vo svojej duši, v živote, ale aj pri pohľade do zrkadla, to je môj balans. Vek je ako bonboniéra – stačí málo, ale to najlepšie. Dnes sme dlhšie mladé, to je pravda. Tú hranicu, kde končí mladosť, vám ale neukáže nikto. Tú musíte vycítiť samy. Ubezpečujem vás, že byť ženou je skvelé v každom veku,” odkázala svojim fanúšičkám na sociálnej sieti.

Svoje okrúhle narodeniny už stihla cez víkend osláviť aj so svojím manželom Pavlom v Piešťanoch.

(Zdroj: Instagram ET)