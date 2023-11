Smrť českého hudobníka: Obrovské dlhy... Zastrelil sa!

Jiří Brabec (Zdroj: ČT)

PRAHA - Český hudobník a moderátor Jiří Brabec sa zastrelil krátko po svojej tretej svadbe. Mal totiž obrovské dlhy - neustále si požičiaval peniaze a nedokázal ich vrátiť. Nakoniec sa zrejme zaplietol s nesprávnymi ľuďmi. Dnes je to 20 rokov, čo polícia našla jeho telo...

Jiří Brabec sa narodil 2. júla 1940. Jeho kroky odmalička smerovali k hudbe. Na konzervatóriu študoval hru na fagot, nikdy ale nedoštudoval.

(Zdroj: ČT)

Napriek tomu sa z neho stal brilantný klavirista a venoval sa aj skladateľskej činnosti. Prvou skupinou, v ktorej pôsobil, bola FAPS Orchestra, s ktorou sa venoval rôznym štýlom, najmä rock & rollu. V roku 1966 vznikla kapela Country Beat, s ktorou spievala Naďa Urbánková. Skupina vystupovala v roku 1973 aj na country festivale v Nashville.

Neskôr sa stal moderátorom programu Country Expres Praha – Nashville a samotnému hraniu sa už nevenoval. „Odkedy odišiel od tej hudby a už chcel iba robiť dojem, tak si myslím, že to ho priviedlo k tomu jeho koncu nešťastnému,” vyhlásil pre ČT jeden z jeho bývalých spoluhráčov.

(Zdroj: ČT)

„My sme tých problémov finančného rázu mali veľa,” prezradila aj exmanželka Eva. Jiří sníval o tom, že sa mu podarí rozbehnúť nejaký veľký biznis, v podstate bol však veľmi nepraktickým človekom a po odchode od Evy akoby narazil na realitu skutočného života. „Ja som nikdy nevedela, čo robí. Ja len viem, že mi hovoril, že má rôzne stretnutia a že zháňa investorov na rôzne projekty,” uviedla jeho posledná manželka Šárka.

Ako v dokumente Českej televízie zaznelo od jeho kamaráta, požičiaval si peniaze, aby mohol robiť majstra sveta. „Z istých miest som počúval, že si požičiaval už aj od Rusov a ako vieme, tí sa s tým veľmi nemaznajú, asi sa mu začali vyhrážať,” povedal Karel Krhovec.

Svojej manželke Jiří údajne v októbri 2013 povedal, že po ňom niekto ide. Keď v novembri odišiel z domu a následne s ním stratila kontakt, zrejme ani nemyslela na to, že by si mohol niečo urobiť. „Jiří o samovražde hovoril vždy. Aj s tou zbraňou sa niekoľkokrát hral, ja som ju videla. Vždy o tom hovoril a keď o tom človek stále hovorí, už to neberiete vážne,” povedala Šárka.

Keď však ohlásila jeho zmiznutie, polícia ho nakoniec našla zastreleného na chate. Muži zákona skonštatovali, že išlo o samovraždu legálne držanou zbraňou. „Minimálne rok predtým naznačoval, že je na tom zle, že si niečo urobí, že spácha samovraždu. Dokonca nám ukazoval pištoľ, ale ja som si nikdy nemyslel, že to urobí, lebo tí ľudia, čo o tom hovoria, to väčšinou neurobia,” skonštatoval spevák Pavel Bobek.

(Zdroj: ČT)

Jiří Brabec zomrel 17. novembra 2003.