Krásna herečka sa po rokoch vrátila: Zmenená plastikami a... Dala to dokopy s Mulderom z Aktov X!

Meg Ryan (Zdroj: SITA)

Meg Ryan sa narodila 19. novembra 1961 ako najmladšie z detí svojich rodičov. Po strednej škole začala študovať žurnalistiku, ale štúdium nedokončila. Už na strednej škole sa venovala divadlu, neskôr skúšala šťastie v modelingu.

Spomedzi filmov, v ktorých účinkovala možno spomenúť počiny Bohaté a slávne, Top Gun, Keď muž miluje ženu, Láska cez internet, Mesto anjelov, Keď Harry stretol Sally a iné.

Meg Ryan, Billy Crystal (Zdroj: Castle Rock Entertainment)

Počas natáčania filmu Vnútorný vesmír sa spoznala s hercom Denniom Quaidom, s ktorým sa v roku 1991 zosobášili. Dvojica má spolu syna Jacka. V júni 2000 sa rozišli, o rok neskôr ich súd rozviedol. V januári 2006 si herečka adoptovala 14-mesačné dievčatko z Číny.

Nie je žiadnym tajomstvom, že herečka s pribúdajúcimi rokmi bojuje za pomoci rôznych skrášľujúcich zákrokov a procedúr. Nie vždy však tieto vylepšenia dopadli dobre a pohľad na hviezdnu Meg fanúšikov neraz šokoval.

Meg Ryan (Zdroj: profimedia.sk)

V týchto dňoch mieri nový počin, na ktorom sa Meg Ryan podieľala ako režisérka a stvárnila tiež jednu z ústredných postáv. Ide o romantickú komédiu s názvom What Happens Later, kde nemenej slávny David Duchovny stvárňuje jej bývalého frajera, s ktorým sa po 20 rokoch náhodne stretli na letisku.

David Duchovny a Meg Ryan (Zdroj: profimedia.sk)