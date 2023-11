Slávna speváčka ohuruje vzhľadom aj v zrelom veku: Pozrite sa, vyzerá fantasticky!

Kim Wilde (Zdroj: youtube.com)

Kim Wilde sa narodila 18. novembra 1960 v Londýne a jej meno vďaka hudobnému talentu spoznal celý svet. Ten bol však v jej rodine oveľa skôr, keďže obaja jej rodičia boli speváci. Aj napriek tomu však úspech, ktorý zažila, nečakal zrejme nikto.

Wilde sa aj napriek tomu stala ikonou 80-tych rokov, počas ktorých mala viacero hitov, ktoré hrávali na diskotékach po celom svete. Medzi tie najznámejšie patria You Keep Me Hangin' On, You Came, Cambodia či Never Trust A Stranger.

Okrem toho však ohurovala aj svojou krásou, pre ktorú si takisto získala veľké množstvo fanúšikov. Jej srdce si však získal herec Hal Fowler, ktorého si v roku 1996 zobrala za manžela. Počas ich vzťahu sa im narodili dve deti, avšak na konci minulého roka prišiel obrovský šok. Dvojica totiž oznámila, že sa rozvádzajú.

Kim Wilde a Hal Fowler (Zdroj: Profimedia)

Hudobníčka sa v posledných rokoch na verejných akciách objavuje len výnimočne, avšak na svojich fanúšikov si čas predsa len nájde. Aj napriek tomu, že sa v priebehu rokov prirodzene zmenila, vyzerá stále úžasne. Čo poviete?!

Kim Wilde (Zdroj: Profimedia)