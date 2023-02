Tragický osud výnimočného Slováka: Splnil si najväčší sen a... Prišla smrť!

KOŠICE - Do histórie slovenského horolezectva sa zapísal nezmazateľnými písmenami. Jozef Psotka bol v roku 1984 jedným z prvých Slovákov, ktorí vystúpili na Mount Everest. Cesta naspäť sa však košickému rodákovi stala osudnou. Práve dnes by táto legenda oslavovala svoje 89. narodeniny.

Jozef Psotka sa narodil 12. februára 1934 v Košiciach. Jeho vzťah k horám sa začal budovať už počas puberty. Ako 15-ročný chlapec totiž chodieval do Vysokých Tatier, kam sa dostal vďaka horolezcom z jeho rodného mesta.

Počas života sa dostal na tie najvyššie vrcholy na svete. V roku 1981 zdolal tretí najvyšší vrchol na svete Kančendžongu a v roku 1984 sa zúčastnil československej výpravy, ktorá mala jediný cieľ - zdolať Mount Everest.

Zo základného tábora sa Psotka vybral spolu s ďalším slovenským horolezcom Zoltánom Demjánom 11. októbra. Výstup na samotný vrchol Mount Everestu začali spoločne so šerpom Angom Ritom 15. októbra a na najvyšší vrchol sveta sa spoločne postavili približne o 15. hodine a 15. minúte. Psotka s Demjánom sa v tej chvíli stali prví rodáci z vtedajšieho Československa, ktorí to dokázali.

Ich výkon bol o to pozoruhodnejší, že sa im to podarilo bez kyslíkového prístroja. Psotka bol v tom momente dokonca najstarším človekom na svete, ktorý to dokázal. Radosť z tohto historického okamihu však netrvala dlho. Horolezcov totiž zastihol silný orkán a zostup sa zmenil na boj o život.

Psotka však podľa Demjánových slov zostupoval o niečo pomalšie. Preto ho požiadal, aby išiel napred a prešliapal im cestu. To však ešte netušil, že je to naposledy, čo videl Psotku živého. Demján sa nakoniec dostal do tábora číslo 2 neskoro po polnoci a úplne vyčerpaný. Ráno však za ním prišiel len šerpa Ang Rita. Ten povedal, že sa vyčerpaný Psotka rozhodol prenocovať v sedle. Šerpa si však na to v tak veľkej výške netrúfol a tak mu pripravil bivak.

Na druhý deň sa však Psotka pri zostupe zrútil do Západného kotla, kde našli jeho telo. Slovenský horolezec nemal ani najmenšiu šancu na prežitie, keďže sa predpokladá, že padal viac ako 1000 metrov.

„Neurobili sme nijakú zásadnú chybu. Juzek bol silný i skúsený. Ale prostredie, v ktorom sa pohybujete, je extrémne rizikové, s tým musí každý rátať. V ňom aj drobné zaváhanie môže byť smrteľné. To je dôvod, prečo som sa rozlúčil s extrémnym horolezectvom na vrchole výkonnosti," povedal Demján k tragédii.