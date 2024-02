Toto je ako MOŽNÉ? 73-ročná doktorka Quinnová vyzerá FANTASTICKY!

Jane Seymour (Zdroj: SITA)

Jane Seymour sa narodila 15. februára 1951 v Londýne. Ako dieťa sa venovala baletu, po zranení sa však svojej tanečnej vášne musela vzdať.

Začala sa teda venovať divadlu a neskôr aj filmu. Do tohto sveta vstúpila na prelome 60. a 70. rokov a hneď v roku 1973 si zahrala v bondovke Ži a nechaj zomrieť.

Neskôr sa objavila vo filmoch ako Sindibád a Tygrie oči, Temné zrkadlo, Jack Rozparovač, Ako uloviť družičku, Rande naslepo, Ako dostať deda z domu. Hrala aj v seriáloch Battlestar Galactica, Na východ od raja, Doktorka Quinnová, California, Smallville, Kominského metóda, Mama na zabitie.

U nás sa stala známou hlavne vďaka Doktorke Quinnovej a od tých čias akoby sa príliš ani nezmenila. Posledné časti sa v premiére vysielali v roku 1996, čiže pred 27 rokmi, ale Jane akoby starla oveľa pomalšie ako ostatní ľudia.

Herečka navyše tvrdí, že nepodstúpila žiadne omladzovacie zákroky. I keď pod nôž si ľahla. „Keď som mala 40, dala som si vylepšiť prsia, pretože moje dve deti boli dobre kŕmené a cítila som, že potrebujú malú pomoc,” povedala pred rokom v jednom televíznom rozhovore.

Na tvári si údajne dala upraviť len drobnú vypuklinu pod okom. „Mávala som a vlastne stále aj mám malú vypuklinu pod očami a fotograf, s ktorým som pracovala, povedal: Je to veľmi jednoduché, niečo s tým môžu urobiť a zbaviť ťa toho, urobila by si to, prosím, lebo retušovanie trvá príliš dlho. Tak som povedala ok. A to je všetko,” uzavrela Jane tému svojich zákrokov.

Keď sa pozriete na jej najnovšie fotografie, asi vám tiež napadne otázka, ako je vlastne možné, že takto vyzerá v 73 rokoch...

