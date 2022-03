Nevyhol sa tomu ani Scatman John: Alkohol a... heroín!

Scatman John sa narodil 13. marca 1942 ako John Paul Larkin. Už ako dieťa koktal a veľmi tým trpel. Len ťažko znášal posmešky ostatných detí.

Akousi terapiou sa mu stala hudba. Za klavírom vedel vyjadriť všetko to, čo nevedel povedať. V 70. a 80. rokoch hrával v džezových kluboch v Los Angeles. Svoj prvý album pod názvom John Larkin vydal v roku 1986.

V 80. rokoch ale spadol aj do závislosti od alkoholu a drog. Podľa zverejnených informácií užíval heroín. V roku 1986 však zomrel na rakovinu jeho priateľ, ktorý mal tiež problém so závislosťou, a John sa rozhodol s tým skoncovať. Oporou mu bola manželka Judy, ktorá bola tiež vyliečená alkoholička.

V roku 1990 sa presťahoval do Berlína a práve vtedy sa rozhodol pridať do svojho vystupovania aj spev. Jeho manažér mu navrhol skombinovať spievanie v štýle scat s modernou hudbou a hip-hopovými efektmi.

Spočiatku mal obavy, že poslucháči zistia, že koktá a práve jeho manželka mu navrhla, aby to teda zakomponoval rovno do textov. A tak natočil svoj prvý hit Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop) a rovno si z neho vytvoril aj umelecký pseudonym. Ako 53-ročný sa stal celosvetovou hviezdou.

Svoj prvý album pod novým menom nazval podľa svojho druhého singla Scatman's World. Druhý album mal názov Everybody Jam!

V roku 1998 Johnovi diagnostikovali rakovinu pľúc, no napriek odporúčaniam lekárov naďalej naplno pracoval. V júni 1999 vydal svoj posledný album Take your time. Zomrel 3. decembra 1999.