Hudobný svet v smútku: Zomrel uznávaný manažér... Dožil sa dychberúceho veku!

NEW YORK - Americký hudobný manažér Art Rupe, ktorý pomohol žánru R&B dostať sa do "hlavného prúdu", zomrel vo veku 104 rokov. Informuje o tom stanica Sky News.

Rupe, člen Rockandrollovej siene slávy, založil v roku 1946 v Los Angeles vydavateľstvo Specialty Records, ktoré umožnilo preraziť hudobníkom ako Sam Cooke, Little Richard a John Lee Hooker.

Rupe zomrel v piatok vo svojom dome v kalifornskom meste Santa Barbara; príčina jeho úmrtia nebola bezprostredne známa. Jeho najvýnosnejšou a najvýznamnejšou zmluvou bol rhythm-and-bluesový a gospelový interpret Little Richard, ktorý mal spočiatku problém komerčne preraziť, hodnotí tlačová agentúra AFP.

Historik zameriavajúci sa na rockandroll Billy Vera opísal Rupeho ako "jedného z najväčších mužov, akých som poznal". Skladba "Tutti Frutti", ktorá vyšla v septembri 1955 a stala sa jedným z prvých veľkých rockandrollových hitov, bola maniakálnou, ale čistejšou verziou svojho "chlípneho" originálu.

K ďalším hitom Little Richarda patrili rockové klasiky ako Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly a Rip It Up – predtým než v roku 1957 náhle (a dočasne) ukončil svoju kariéru. Art Rupe bol známy tým, že svojim umelcom platil málo a nechával interpretov podpisovať zmluvy, na základe ktorých mu zostávala väčšina alebo všetky honoráre a vydavateľské práva.