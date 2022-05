Žilkovej exmilenec: Volal jej, že umiera... Veľké varovanie!

Michal Pešek sa narodil 4. mája 1959 v Prahe, kde neskôr vyštudoval konzervatórium. V roku 1977 absolvoval stáž v hollywoodskej filmovej spoločnosti Universal Studios.

Koncom 70. rokov začal účinkovať vo filmoch, o niečo neskôr odštartoval aj divadelnú kariéru. Známym sa stal najmä vďaka seriálom Zkoušky z dospělosti a Malý pitaval z velkého města – tam si zahral najmladšieho člena vyšetrovacieho tímu po boku napríklad Pavla Zedníčka a Jiřího Krampola.

S hraním prestal po roku 1989, potom sa už objavoval v seriáloch či filmoch len výnimočne. Venoval sa podnikaniu a neskôr odišiel do Holandska.

Ako mladý začínajúci herec mal svojím nevinným vzhľadom úspech u žien – bol veľkou láskou Veroniky Žilkovej a randil aj s Dagmar Veškrnovou, neskôr Havlovou. Svojmu kamarátovi vraj žartom hovoril, že presný počet žien, s ktorými mal románik, mu radšej ani neprezradí, aby mu nezávidel.

A Veronika Žilková ich romancu spomenula aj vo svojej knihe, ktorú nedávno vydala. „Bol to taký "kamarát taky rád". Vtedy som Hanycha načapala pri nevere, jemu to doma tiež škrípalo a ja som zvažovala, že sa rozvediem. Lenže on sa rozviesť nechcel,” prezradila herečka.

Pešek mal v manželstve dve deti, no nakoniec sa predsa len rozviedol. Naposledy žil v Holandsku s priateľkou Martinou, ktorá pri ňom stála aj v boji s rakovinou. Keď cítil, že sa blíži koniec, ozval sa aj svojej dávnej milenke. „Zdvihla som to a povedala: Tak čo, už si zase v Prahe? A on len povedal: Ja umieram, tak sa s tebou chcem rozlúčiť,” opísala posledný telefonát. Jeho slovám dokonca neverila a spýtala sa, či si z nej robí srandu. „A on že nie, že naozaj umiera a nech odkážem Agáte a Martinovi, aby nefajčili,” spomenula aj varovanie, ktoré na záver zaznelo.

Hoci samotný Pešek fajčiar nebol, dostal rakovinu pľúc. Lekári mu chceli časť orgánu odobrať, no iný mu poradil nechať nádor zapuzdriť. Zdalo sa, že postup bol úspešný, no po 5 rokoch sa choroba ozvala opäť.

V priebehu liečby bývalý herec oslepol a to nebola jediná rana. „Michal mal na konci života metastázy všade. Aj na mozgu. Bohužiaľ skončil na invalidnom kresle,” povedala v roku 2012 pre denník Aha! Žilková. Ich posledný telefonát sa odohral 14 dní pred Peškovou smrťou.