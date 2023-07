Marcel Forgáč po 32 rokoch manželstva: Oficiálne ROZVEDENÝ!

BRATISLAVA - Pred dvomi rokmi v máji sa prevalilo, že obľúbenému slovenskému moderátorovi Marcelovi Forgáčovi (51) stroskotal vzťah. S manželkou Adrianou boli svoji celých 32 rokov. To je však už minulosťou. Včera súd ich zväzok oficiálne ukončil!

Keď sa v máji 2021 prevalilo, že vzťah Marcela Forgáča po 30 rokov skrachoval, s manželkou Adrianou boli od seba už 15 mesiacov. „Rozhodla sa tak manželka,“ priznal vtedy moderátor. Odvtedy uplynuli celé 2 roky. A až včera došlo k finálnemu rozhodnutiu.

Ako informuje denník Plus jeden deň, na štvrtok 6. júla bolo na jednom z bratislavských súdov vytýčené pojednávanie. Forgáč s jeho manželkou vošli do súdnej siene krátko po 10. hodine predpoludním a strávili tam približne 25 minút. Potom po pár minútach čakania do nej vošli opäť, aby si vypočuli verdikt, že sú oficiálne rozvedení.

Dvojica vraj zo súdu odchádzala s úsmevom na tvári. Podľa informácií spomínaného denníka mali totiž všetko už vopred vyriešené, a tak pojednávanie prebehlo veľmi rýchlo.