Slávny Old Shatterhand zomrel uprostred ulice: Nikto ho nespoznal!

Galéria fotiek (4) Lex Barker

Zdroj: Nora Filmverleih

NEW YORK - Lex Barker zostane každému vrytý do pamäti ako milovaný hrdina Old Shatterhand. Bohužiaľ, herca čakal smutný koniec. Zomrel na ulici v New Yorku a nejaký čas si ho vôbec nikto nevšímal.