Český herec po boji so závislosťami: V pandémii má jasno... Má to aj pozitíva!

Martin Preiss je synom známych hercov Viktora Preissa a Jany Preissovej. Aj on sám sa nakoniec vybral umeleckou cestou.

Martin a Viktor Preissovci Zdroj: ČT

Divadla sa však napokon vzal. Nielen preto, že kvôli závislosti od alkoholu a liekov toto povolanie nemohol vykonávať. Nevrátil sa k nemu ani po liečbe. Ako zhodnotil, divadlo je pre neho príliš veľký stres, na javisku býval nervózny, a tak mu to teraz ani nechýba. „Dnes je to, vďakabohu, tak, že som získal určitý nadhľad a viem, do ktorých vecí sa nemám hnať, o ktoré veci sa nemám snažiť, napríklad to divadlo. Žije sa mi pekne a voľne,” povedal pre Blesk.

O svojich démonoch začal verejne hovoriť približne pred rokom, keď u nás začal boj s covidom a začali platiť rôzne obmedzenia, ktoré výrazne zmenili naše bežné životy. „Paradoxne, mne ten istý útlm všetkého – dopravy, každodenného blázinca... mne to vyhovovalo. Dokonca aj ten zákaz nočného vychádzania,” prekvapil Martin.

Následne vysvetlil, prečo si myslí, že niektorým ľuďom to mohlo dokonca aj pomôcť. „Prišlo mi to, že sa život upokojil a hovoril som si, že je to v niečom aj správne, že ľudia sa zase vrátili k sebe, že boli spolu doma, že sa mohli sústrediť sami na seba, na svoje rodiny a deti. Ja som v tom videl celkom pozitíva,” zhodnotil herec, ktorého Blesk vyspovedal pri nákupe tovaru do potravinovej banky – tá následne daruje potraviny tým, ktorí to najviac potrebujú.