Chcete zažiť pláže ako zo sna? Objavte čaro Karibiku v Punta Cana

Do roku 1969 bola oblasť Punta Cana “terra incognita” pre masový turizmus. Jej vody a mangrovové porasty boli známe len hŕstke miestnych rybárov, ktorí v krehkých drevených loďkách brázdili pobrežné vody.

Dnes, keď sa toto miesto stalo epicentrom dovolenky v Karibiku, je ťažké predstaviť si jeho pôvodnú nedotknutosť. Aj naďalej tu však môžete okúsiť niečo zo stratenej idylky. Stačí, ak viete, kde ju hľadať. A presne tieto tipy na najkrajšie miesta v Punta Cana vám ukážeme dnes.

Catalina a Saona, dva ostrovné raje s panenskými plážami

Existujú pláže v Dominikánskej republike, za ktorými sa oplatí vycestovať aj ďalej od pobrežia. Ostrovy Catalina a Saona sú toho dokonalým príkladom. Ten prvý je ideálnym miestom na šnorchlovanie a potápanie, pretože podmorský svet okolo ostrova je mimoriadne bohatý. Druhý je súčasťou Národného parku Cotubanamá a okrem malých rybárskych dediniek je prevažne neobývaný. Je známy z filmu Modrá lagúna a jeho skutočnú krásu oceníte napríklad v zátoke Piscina Natural, plnej morských hviezdic.

Národný park Los Haitises s najbohatšou biodiverzitou Karibiku

Korunou prírody Dominikánskej republiky a miestom, kde sa natáčal ikonický film Jurský park, je Národný park Los Haitises. Rozprestiera sa na ploche 1 600 km². Jeho názov v preklade znamená „kopcovitá krajina“, čím napovedá, že veľkú časť územia tvoria masívne skalné útvary. Zátoky ukrývajú nielen početné kolónie vtákov, ale aj jaskyne, kde sa na stenách ukrývajú pôvodné kresby indiánov Taino. Najlepším spôsobom, ako si vychutnať krásu parku, je plavba loďou zo zálivu Samaná.

Ojos Indigenas, ekologický park len 500 m od Punta Cana

V Dominikánskej republike je veľa prírodných rezervácií, ale Ojos Indigenas vyniká svojou jedinečnou kombináciou sladkovodných lagún a tropickej džungle. Nachádza sa v srdci turistickej oblasti Punta Cana a je presne tým miestom, kde na vás čaká dokonalý oddych uprostred rušného letoviska. Lákadlom rezervácie je 12 krištáľovo čistých jazierok, ktoré sú nazývané aj ako "Oči domorodcov." Pre pôvodných obyvateľov Taino boli posvätnými a využívali ich ako očistné kúpele a na rôzne rituály, spojené s uctievaním bohov.

Lagúna Bavaro s neuveriteľnou prírodnou scenériou

Blízko pláže Playa Bavaro objavíte nádhernú prírodnú oblasť, kde to prekypuje životom a vtáčím spevom. Ide o lagúnu Bavaro, ktorá je domovom pre viac ako 200 druhov rastlín a množstvo živočíchov od volaviek, fregát, pelikánov až po plazy a ryby. Turisti sem radi chodia, pretože je to ideálne miesto na pozorovanie viac než 80 druhov vtákov, ale aj kajakovanie pomedzi mangrovové porasty.

Hoyo Azul, prírodné jazero s magickou atmosférou

Podobne ako Mexiko, aj Dominikánska republika má nespočet prírodných jazierok typu “cenote”, ktoré vznikli prepadnutím vápencového podložia. Tieto magické oázy sú zásobárňou krištáľovo čistej vody a často sú prepojené s podzemnými riečnymi systémami. Jedným z takýchto jazier je aj Hoyo Azul, ktoré sa nachádza v Scape Parku v oblasti Cap Cana. Môžete sa tu okúpať v jazerách obklopených bujným dažďovým pralesom, zážitkom je však aj samotná cesta cez visutý most a prechádzka záhradou s orchideami.

Playa Macao, jedna z najkrajších pláží Karibiku

O pláži Macao je známe, že je to jedna z posledných nedotknutých pláží v oblasti Punta Cana. Zatiaľ čo iné pláže sa hemžia turistami a ležadlami, Playa Macao si zachováva svoj divoký charakter. Vďaka silnému vetru si ju obľúbili najmä surferi. Môžete sa tu prechádzať pozdĺž pobrežia, obdivovať skalnaté útesy alebo len tak relaxovať v tieni paliem s výhľadom na oceán. Miestami sa budete cítiť ako na konci sveta.

Punta Cana a jej ďalšie lákadlá: jedlo, zábava, mestá

Punta Cana dovolenka samozrejme nemusí byť len o zážitkoch spojených s vodou, kúpaním a plážami. Ste predsa v turistickom srdci Karibiku, kde to srší temperamentom a chytľavými latino rytmami. Tešiť sa môžete aj na perfektné párty, výborné jedlo, jógu na pláži či luxusné wellness procedúry. Hriechom by bolo nezájsť do nočného klubu Coco Bongo, ktorý vás vtiahne do víru nezabudnuteľnej show a diskotéky s rytmami salsy, merengue a bachaty.

Punta Cana ako mekka bazénového rozmaznávania ponúka tiež nádherné infinity bazény s výhľadom na oceán či viacúrovňové bazény s vodnými barmi a vírivkami. Milovníci golfu si môžu vybrať z 10 golfových ihrísk s výhľadom na more. Po stopách Krištofa Kolumba sa zas vydajte do mesta Santo Domingo s historickou časťou Zona Colonial pod ochranou UNESCO. Nachádza sa tu viacero “prvých miest” na americkom kontinente, vrátane Katedrály sv. Márie z roku 1541 či prvej univerzity. Objavte viac na dovolenka Dominikánska republika.

