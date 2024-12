Rozhovor s riaditeľkou "školy budúcnosti" v Košiciach: Žiakov pripravujeme pre svet, ktorý príde

(Zdroj: MŠVVaM SR)

Vaša škola sa prezentuje ako „škola budúcnosti“. Čo pre vás tento pojem znamená a ako ho prenášate do každodennej praxe?

Snažíme sa našich žiakov pripraviť na budúcnosť. Nevieme presne, aká bude, ale určite bude neistá, plná zmien. Nepripravujeme ich pre svet, v ktorom žijeme, ale pre svet, ktorý príde. V rýchlo sa meniacom svete budú neustále zaplavovaní množstvom informácií a podnetov. Jedinou istotou bude permanentná zmena.

Chceme, aby v budúcnosti zvládali výzvy, využili príležitosti. Aby vedeli riadiť svoj život, nielen profesionálny, osobný, ale aj spoločenský. Aby sa vedeli postarať o seba, ale aj o iných. Okrem vedomostí sú to kompetencie, mäkké zručnosti, ktoré budú potrebovať. Ešte je dôležité pestovať odolnosť a nezdolnosť. A pevné ukotvenie v hodnotách.

Akým spôsobom podporujete kritické myslenie u žiakov? Máte konkrétne príklady z vyučovania?

Kritické myslenie by malo byť súčasťou všetkých predmetov. Najmä v súčasnosti je veľmi dôležité. Súvisí práve so záplavou informácií. Treba ich nielen vyhľadávať, ale najmä triediť, vyhodnocovať, porovnávať, skúmať a overovať si ich zdroje.

Buď si ich sami vyhľadávajú, alebo budú nimi nejakým spôsobom zasiahnutí, alebo na nich budú tie informácie z nejakého dôvodu zámerne zacielené, či ich zasypú náhodne. Musia ich posudzovať, zamýšľať sa nad ich pravdivosťou a neprijímať ich len tak nekriticky či automaticky. Učíme ich pochybovať.

Zobraziť galériu (10) (Zdroj: MŠVVaM SR)

Mediálna výchova je dôležitou súčasťou vzdelávania. Ako ju u vás realizujete a aké témy zahŕňa?

Mediálna výchova je v našej škole samostatným vyučovacím predmetom už takmer 10 rokov. Jej obsah prechádzal postupným vývojom a pravidelnou aktualizáciou. V súčasnosti ide o komplexnejšiu mediálnu gramotnosť, súčasťou je globálne vzdelávanie a stále výraznejšie sa zameriavame na kritické myslenie.

Najprv to je napríklad prijímanie a posudzovanie mediálneho obsahu, neskôr vlastná tvorba mediálnych produktov. Teóriu z vyučovacích hodín mediálnej výchovy si overujú v konkrétnej praktickej činnosti v redakciách našich školských médií. Či už je to školský časopis Prestávka, školské rádio Mauribox, či školská telka FullTV. Stávajú sa skutočnými reportérmi, redaktormi, moderátormi, komentátormi, kameramanmi, strihačmi...

Učia sa komunikovať, spolupracovať, pýtať sa, tvoriť, organizujú si prácu, preberajú zodpovednosť za to, čo vytvoria. A zas je tu práca s informáciami, preverovanie ich hodnovernosti a dôveryhodnosti. Mediálnu výchovu u nás v škole učíme na druhom stupni. Avšak čoraz viac si uvedomujeme, že kritické myslenie je potrebné a možné veku primeranými metódami rozvíjať už u žiakov mladšieho veku. Učiť ich počúvať a prehodnocovať názory spolužiakov, argumentovať, diskutovať v skupine.

Ako pripravujete žiakov na život v digitálnom svete? Aké kompetencie im pomáhate rozvíjať a prečo je to podľa vás dôležité?

V prvom rade je dôležité, aby boli pevne ukotvení v reálnom svete. Aby si uvedomovali vlastnú hodnotu, tešili sa zo skutočných kamarátov a každodenných drobných či väčších úspechov. Upozorňujeme ich na výhody, ale aj na nevýhody využívania digitálnych technológií. Varujeme ich aj pred nástrahami online sveta.

Myslíme si, že využívanie AI nemôžeme opomínať a je potrebné sa ňou seriózne zaoberať a začleňovať ju do vyučovania. Digitálne gramotnosť je nepochybne dôležitá pre ich budúcnosť. Okrem technických zručností, je to opäť kritické myslenie, schopnosť posudzovať a prehodnocovať informácie, odhaľovať dezinformácie, overovať dôveryhodnosť zdrojov. A rovnako dôležitá je bezpečnosť a ochrana súkromia, či etika v digitálnom prostredí.

Dôraz kladiete aj na základy počítačovej grafiky a komunikáciu v dvoch cudzích jazykoch. Aké benefity to prináša vašim žiakom?

Predmet počítačová grafika sme zriadili s úmyslom spojenia informatiky a výtvarnej výchovy, aby sa žiaci zamerali na zmysluplné a kreatívne využívanie digitálnych technológií. Zoznamujú sa s rozličnými grafickými programami, skúšajú umeleckú fotografiu, prvé videá, krátke filmy. Sme organizátormi dlhoročného celoslovenského projektu v počítačovej grafike Fullova ruža.

S anglickým jazykom začíname od 1. ročníka, s druhým cudzím jazykom od 5. ročníka. Aj tu sa zameriavame na komunikačné zručnosti. Veľkou príležitosťou sú medzinárodné projekty. V minulosti to bola spolupráca so školami v Grécku, Taliansku, Slovinsku a Španielsku.

V máji 2024 nás navštívili učitelia z Francúzska a práve teraz sú u nás na týždňovom pobyte 2 pani učiteľky a 6 žiačok z Chorvátska. A kde a ako najlepšie sa rozvíjajú komunikačné zručnosti, ak nie v priamej konkrétnej ľudskej komunikácii. A popri jazykových zručnostiach sú to aj nové priateľstvá, spoznávanie krajín, kultúr. Učitelia si vymenia informácie aj o školských systémoch.

Ako budujete bezpečnú komunitu, v ktorej sa žiaci cítia prijatí a podporovaní?

Áno, samozrejme. Je to totiž prvý predpoklad, aby sa žiaci mohli efektívne učiť. Ak sa cítia žiaci bezpečne, príjemne, sú v „pohode“, ak sú prijatí a rešpektovaní, môžu prepnúť na učiaci sa režim. Snažíme sa o podporujúcu atmosféru, zameranú na rozvoj a rast. Rozhodujúca je dôvera medzi učiteľom a žiakom, ale aj medzi učiteľom a rodičom.

Ak majú v školskej komunite svoj hlas a sú vypočutí. Veľmi odporúčame tzv. ranné kruhy, sú veľmi efektívne v budovaní triednej komunity, vzťahov medzi žiakmi navzájom, medzi žiakom a učiteľom, je to príležitosť na prácu s emóciami, pestovaní kultivovanej a rešpektujúcej komunikácie. Snažíme sa vytvárať inkluzívne prostredie. Aby boli rešpektované a napĺňané potreby každého dieťaťa.

Zobraziť galériu (10) (Zdroj: MŠVVaM SR)

V čom spočíva zážitkové vyučovanie na vašej škole? Môžete uviesť konkrétne aktivity alebo projekty?

Zážitkové vyučovanie je možné využiť tak na vyučovaní, tak aj v iných mimoškolských aktivitách. Organizujeme projektové dni zamerané na určitú tému. Napríklad to boli Vynálezcovia a ich vynálezy, kde žiaci nielen študovali životopisy vedcov, ich vynálezy, ale mali vytvoriť aj prototypy ich vynálezov, tak napríklad sa pokúsili zostrojiť aj vzducholoď.

Určite je to aj akcia večer v škole. Pre prvákov pripravujú program ich starší spolužiaci, aktivity prebiehajú v knižnici aj v chemickom laboratóriu. Nejde len o zábavu ale najmä o zážitkové učenie sa. A zážitok majú nielen prváci, ale aj tvorcovia programu – starší žiaci. Cez zážitok sa fixuje poznanie.

Aké máte skúsenosti s novou reformou vzdelávania?

Do reformy sme vstúpili v tomto školskom roku s našimi prvákmi. Nezačínali sme však od nuly. Prvky, ktoré sú nosné v tejto reforme, sme začleňovali do vyučovacieho procesu už dávno. Realizáciu kurikulárnej reformy považujeme za nesmierne dôležitú, doslova za nevyhnutnú. Myslíme si, že súčasné deti sú iné, ako sme boli my a vyrastajú v úplne iných podmienkach, v inom prostredí. Ich rodičia ich vychovávajú inak, ako sme boli vychovávaní my.

Je to generácia ovplyvnená od narodenia najmä digitálnymi technológiami. Sú domorodcami v digitálnom, virtuálnom, online svete. Na toto musí reagovať vzdelávanie zmenami v obsahu, ešte viac zmenou foriem a metód výučby. Po troch mesiacoch realizácie reformy sme veľmi spokojní s výsledkami. Žiaci sa adaptovali na školu, mnoho sa naučili, urobili veľké pokroky.

Najviac sa tešíme, ak chodia žiaci do školy s radosťou. Nestratili záujem, motiváciu, chuť učiť sa. Že sú naďalej aktívni, zvedaví. Ak sú spokojní nielen žiaci a učitelia, ale aj rodičia. K tomu isto prispieva zmena v organizácii vyučovania (blokové, integrované, projektové, skupinové vyučovanie...), ale aj zmeny v hodnotení. Používame slovné hodnotenie, priebežné aj sumatívne, zameriavame sa na formatívne hodnotenie.

Ako spolupracujete s rodičmi, aby ste zabezpečili harmonický rozvoj žiakov?

Spolupráca s rodičmi je veľmi úzka, triedni učitelia sú s rodičmi v neustálom kontakte prostredníctvom elektronickej komunikácie, osobne na rodičovských združeniach, ale využívame aj iné formy: individuálne konzultácie, dni otvorených dverí, s možnosťou účasti rodičov na otvorených vyučovacích hodinách.

Novinkou je rodičovská akadémia – konferencia pre rodičov s odborným programom prednášok, workshopov, neformálnych stretnutí a diskusií. Naším cieľom je budovanie školskej komunity založenej na otvorenosti, dôvere a vzájomnej podpore. Organizujeme rozličné spoločné komunitné podujatia, okrem tradičných kultúrnych podujatí, sú to napríklad dobrovoľné brigády, budujeme spoločne školskú komunitnú záhradu, ktorá je otvorená a prístupná verejnosti.

Akú podporu ste dostali od ministerstva školstva alebo RCPU, prípadne NIVaMu pri realizácii vašich cieľov?

Zdrojom podnetov a inšpirácií je určite stránka vzdelavanie21.sk, absolvovali sme množstvo konferencií, seminárov, webinárov. Nivam pripravil pre nás inovačné vzdelávanie zamerané na kurikulárnu reformu a tvorbu nového školského vzdelávacieho programu. S RCPU spolupracujeme od jeho vzniku.

Dlhodobo pôsobí u nás mentorka z RCPU, pracuje s našimi učiteľmi, koordinuje činnosť nášho školského reformného tímu. Lektorky nám pomáhali pri organizácii aktualizačného vzdelávania našich učiteľov, zúčastňujeme sa ich podujatí a akcií. Na internete nájdete množstvo inšpiratívnych videí z pilotných škôl, tutoriálov, materiálov, sprievodcov, podcastov. Myslím, že podpora je veľká a mnohostranná.

Zobraziť galériu (10) (Zdroj: MŠVVaM SR)

Máte skúsenosti s národnými projektmi alebo programami, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu vzdelávania?

Máme skúsenosti a zapájame sa do rozličných väčších či menších projektov. Za mnohé môžem spomenúť našu účasť v národných projektov zameraných na vytvorenie školských podporných tímov, ktoré sú nesmiernym prínosom pre žiakov, učiteľov aj rodičov na mnohých školách.

Ide o činnosť odborníkov: školskej špeciálnej pedagogičky, školskej psychologičky a pedagogických asistentov. Poskytujú vysoko odbornú a cielenú podporu a pomoc pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. U nás v škole sú to najmä vývinové poruchy učenia. Starajú sa aj o duševné zdravie žiakov a prevenciu.

Významná bola pre nás aj účasť v projekte zameranom na rozvoj čitateľských, prírodovedných a matematických gramotností žiakov. Okrem zriadenia extra predmetov ako bádanie, čitateľské dielne, tvorivé písanie, základy finančnej gramotnosti sme získali aj moderné učebné pomôcky na vyučovanie biológie, fyziky a chémie.

Ako sa snažíte rozvíjať u žiakov zručnosti, ktoré im pomôžu uspieť v budúcom živote a kariére?

Naozaj sa snažíme u žiakov rozvíjať kľúčové kompetencie, životné zručnosti, funkčné gramotnosti. Za nevyhnutné považujeme rozvíjať mäkké zručnosti. Tie totiž určite budú potrebovať v budúcom živote. A nielen v budúcom povolaní, ale aj v osobnom živote. Dôležité sú komunikačné zručnosti, schopnosť kooperovať, pracovať v tíme, organizovať si svoju prácu, učiť sa učiť a s tým súvisiace celoživotné vzdelávanie, kreativita, riešenie problémov a znova a znova kritické myslenie.

Mnohé z týchto zručností si žiaci cibria napríklad činnosťou v žiackom parlamente. Zorganizovali sme naozajstné školské voľby do žiackeho parlamentu, s uchádzaním sa o kandidatúru, volebnou kampaňou, predstavovaním kandidátov, volebným rozhlasovým štúdiom a televíznou diskusiou, volebným moratóriom, dokonca sme robili aj volebné prieskumy až po samotné voľby pred volebnou komisiou.

Aké sú ohlasy učiteľov a žiakov na inovatívne prvky, ktoré vaša škola zaviedla?

Myslím, že inovácie vo vyučovaní nie sú žiadnou výnimkou, nielen u nás, ale aj v iných školách, najmä základných. Ohlasy sú vo všeobecnosti veľmi pozitívne, veď o tom svedčí medzi iným aj nárast záujmu o našu školu, v ostatných rokoch sa nám zvýšil počet žiakov o vyše 200. Väčšina učiteľov začleňuje inovatívne prvky do vyučovania už dlhodobo, vyžiadala si to doba, reagovali tak na potreby žiakov a požiadavky rodičov. Bol to ich záujem o zvyšovanie efektívnosti vyučovania.

Sami vyhľadávajú podnety v rozličných typoch vzdelávania, odborných konferenciách, seminároch, webinároch. Samozrejme, že je tu ešte stále prítomná nostalgia po starých zabehnutých koľajách: „Prečo by sa nemali učiť dnešné deti rovnako, ako sme sa učili my. Keď to bolo dobré pre nás, prečo by to nemalo byť dobré aj pre nich?“ Som hlboko presvedčená o tom, že sa to nedá.

Zobraziť galériu (10) (Zdroj: MŠVVaM SR)

Čo je vašou víziou pre budúcnosť školy? Aké nové projekty alebo inovácie plánujete zaviesť?

Chceme vytvoriť modernú školu, otvorenú, demokratickú, podporujúcu rast a rozvoj. Chceme položiť pevné základy, na ktorých sa dá ďalej stavať celý život. „Naučiť“ žiakov myslieť nielen rozumom, ale i srdcom. Naším cieľom je, aby našu školu opúšťali vzdelaní a kultivovaní mladí ľudia, uvedomujúci si svoju hodnotu, pripravení na budúcnosť, vyzbrojení potrebnými kompetenciami a zručnosťami.

Samostatní, schopní, odhodlaní si plniť svoje sny a predsavzatia, ochotní prevziať zodpovednosť za svoj život. Vyzbrojení hodnotami s pevným charakterom. Jasné, že je to ideál, ale ideály sú na to, aby sme sa k nim celý život približovali. Potrebujeme spojiť sily, vo vnútri nášho školského pracovného tímu, so žiakmi, ich rodičmi, s priateľmi a partnermi školy.

Veľmi by sme chceli zapracovať aj na fyzickom prostredí školy, lebo sme presvedčení, že aj vhodné priestorové podmienky majú výrazný vplyv na celkový proces vzdelávania. Momentálne usilovne pracujeme na veľkom projekte, ktorého výsledkom by mala byť modernizácia a rekonštrukcia budovy školy, konkrétne odborných učební prírodovedných predmetov, podporujúca moderné vzdelávanie založené na bádateľskom prístupe. V projekte myslíme aj na oddychové zóny a bezbariérovosť priestorov školy. Tak nám držte palce.

- PR -