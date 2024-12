Príbeh prvej slovenskej zberateľskej edície Nestville Whisky Master Blender

Zberateľská edícia Master Blender sa postupne rozrástla o ďalšie ročníky a rástla spolu s nami. Tak ako sme sa zdokonaľovali, verili a prepisovali zaužívané pravidlá, zdokonaľovala sa aj naša edícia Master Blender. V auguste sme počas festivalu Nestville Open Fest 2024 v Nestville Parku v Hniezdnom krstili našu prvú pätnásť ročnú Nestville Whisky Master Blender 2024 15yo. S vášňou, unikátnym spôsobom spracovania surovín a úctou k tradičnému remeslu vznikla Nestville Whisky Master Blender 2024 15yo pod skúsenými rukami nášho Master Blendera. Starostlivo vybraná odbornou porotou, zloženej z dvoch významných zástupcov dielne Nestville Distillery, ďalej Tobiasa Gorna, medzinárodne uznávaného špecialistu a člena Rady Majstrov Whisky, Margarett Waterbury, celosvetovo oceňovanej autorky odborných publikácií zo sveta whisky, ktorá pravidelne posudzuje prestížne whisky súťaže a Rastislava Kubáňa, niekoľkonásobného majstra Slovenska v miešaní koktailov, ktorý je úspešný aj na mnohých medzinárodných súťažiach. Nestville Whisky Master Blender 2024 15yo predstavuje stelesnenie vášne a odhodlania pre tvorbu jedinečných chuťových zážitkov. Časť blendu, ktorá zrela v sudoch po hruškovici prináša do whisky jemné, ale prekvapivo hlboké tóny hrušky, ktoré sa harmonicky prelínajú s dubovým drevom a výsledkom je komplexná chuť, ktorá osloví aj najnáročnejších milovníkov whisky.

Naša prvá slovenská Nestville Whisky pravidelne získava jedno ocenenie za druhým na zahraničnej scéne. Naposledy získala najvyššie možné ocenenia na prestížnej medzinárodnej súťaži Las Vegas Global Spirit Awards 2024. Značka Nestville Whisky opäť očarila nekompromisnú porotu a výsledky hovoria za všetko. Z dielne Nestville Distillery nás reprezentovali štyri jedinečné druhy whisky, ktoré sa všetky umiestnili na stupienku víťazov. Nestville Whisky Single Malt 43% si odniesla najvyššie možné ocenenie a to platinovú medailu s celkovým hodnotením 96 bodov z možných 100 bodov. Nestville Whisky Single Barrel 40% si taktiež odniesla platinovú medailu s famóznym bodovým hodnotením a to 96 bodov zo 100. Nestville Whisky Rye 43% získala zlatú medailu s bodovým hodnotením 93 bodov zo 100. V neposlednom rade s bodovým hodnotením 91 zo 100 bodov získala zlatú medailu Nestville Whisky Blended 6yo 40%.

Je to pre nás nesmierna česť, že môžeme svetu ukazovať bohatstvo a tradíciu nášho kraja a zručnosti, ktoré vkladá náš Master Blender do každej fľaše Nestville Whisky. Každé jedno ocenenie prijímame s pokorou, ale zároveň aj s túžbou napredovať, rásť a tvoriť. Sme veľmi hrdí, že práca, vášeň a trpezlivosť, ktorú vkladáme do každého dúška, je uznávaná aj na medzinárodnej scéne.

Nestville Whisky je viac než len produkt – je to odkaz, ktorý sa prenáša z generácie na generáciu. Spoločne robíme slovenskú whisky nezabudnuteľnou – krok za krokom, dúšok za dúškom. Každá fľaša nesie nielen našu vášeň a prácu, ale aj silný odkaz, kúsok domova, tradície a hrdosti. Nestville Whisky je oslavou zručnosti nášho Master Blendera a prírodného bohatstva spišského regiónu, ktoré s hrdosťou predstavujeme svetu. Zberateľská edícia Nestville Whisky Master Blender nie je len na dnes, či na jeden večer - je to príbeh pre ďalšie generácie. Momentálne najstaršiu prvú slovenskú Nestville Whisky Master Blender 2024 15yo nájdete v našej podnikovej predajni Exposhop v Nestville Parku v obci Hniezdne alebo online na https://nestvillepark.sk/produkt/nestville-whisky-master.

Nestville Whisky sa však rokmi rozrástla o ďalšie skvosty. Veríme, že každý zákazník si nájde svoju obľúbenú Nestville Whisky, ktorá sa stane jeho srdcovkou. Produktová rada Nestville Whisky Blended pozostáva z lahodných druhov whisky od trojročnej, ktorá je ideálna do kokteilov až po lahodnú Nestville Whisky Blended 12yo, ktorá je doslova reminiscenciou na vanilku. Pre milovníkov sladovej whisky máme v ponuke aj lahodnú Nestville Whisky Single Malt 43% a Nestville Whisky Single Malt Single Cask 45%.

Novinkou roku 2023 sa stala aj naša 100% obilná edícia Nestville Whisky Grain Edition, ktorá sa skladá z troch jedinečných charakterov whisky, dozrievajúcich v jednom sude, ako Nestville Whisky Single Barrel Corn 44%, Nestville Whisky Single Barrel Rye 44% a Nestville Whisky Single Barrel Wheat 44% a Nestville Whisky Rye 43%.

Ak by ste chceli zažiť nekompromisnú silu vypáleného suda v každom dúšku, Nestville Whisky Cask Strength 63,9% je pre vás ako stvorená. Tento klenot zrel sedem rokov v dubovom sude a zachoval si pôsobivých 63,9 % alkoholu. Neriedený vodou, nefiltrovaný za studena, s bohatou obilnou chuťou a prenikavou vanilkovou arómou si vás okamžite získa! S jemnými dubovými tónmi a nádychom sušeného ovocia vám prinesie plnú chuť whisky do vášho pohára! Každá fľaša je originálna, s ručne vypísaným poradovým číslom fľaše a dátumom plnenia.

Všetky naše produkty nájdete na e-shope www.nestvillepark.sk alebo v našej podnikovej predajni v Nestville Parku v Hniezdnom. Ak by ste sa nás rozhodli navštíviť, odporúčame si ručne naplniť fľašu Nestville Whisky Single Barrel 40%, ktorá sa pýši jedinečným poradovým číslom fľaše a etiketou, ktorú si ako novopečený majiteľ tohto unikátu môžete ručne vypísať.

Pre milovníkov sladkých chutí, kokteilov a netradičných receptúr sme vytvorili kolekciu Nestville Liqueurs. Lahodné likéry na báze Nestville Whisky vás očaria už pri prvom dúšku svojou intenzívnou chuťou. Lahodné jablko, hruška či čerešňa sú odkazom na bohatstvo regiónu Severného Spiša. Ale trúfli sme si porušiť zaužívané zvyky aj exotickou chuťou likéru Nestville Mango Liqueur 35%. Novinkou tohto roku sa však stal dlho očakávaný produkt, ktorý si vydobyli naši zákazníci ako spestrenie dlhých a chladných zimných večerov. Reč je o najnovšom likéri Nestville Liqueur Cinnamon 35%. Tento likér je ako stvorený na to, aby vo vás prebudil hrejivú radosť z maličkostí, ako sú pohár horúceho drinku, vôňa škorice a nezameniteľné chvíle s vašimi najbližšími.

S každou fľašou Nestville Whisky chceme byť lepší, odvážnejší a bližšie k vám všetkým, ktorí túto vášeň spolu s nami zdieľate.

Na zdravie a úspech našej ceste a všetkým, ktorí sú jej súčasťou!

