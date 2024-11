Virtuóz Dávid Bílek vám svojou hrou na gitare vyrazí dych, na turné predvedie svetovú show v slovenskom šate!

(Zdroj: Viktor Hlavatovič)

Gitarový virtuóz Dávid Bílek vyráža na turné po celom Slovensku! Dvojnásobný laureát v hre na klasickej gitare a držiteľ prestížnych ocenení pozýva všetkých fanúšikov na multižánrovú gitarovú show plnú prekvapení a emócií. Dávid predstaví netradičné aranžmány svetových hitov od kapiel Metallica, Gipsy Kings či Beatles. Ultra talentovaný gitarista sa na fanúšikov teší v siedmich mestách od Bratislavy až po Košice a garantuje, že to čo uvidíte na jeho turné. ste ešte nevideli!

Dávid Bílek získal v roku 2014 na Súťaži študentov konzervatórií SR prvé miesto a zároveň sa stal absolútnym víťazom. O dva roky neskôr si obhájil na Súťaži študentov konzervatórií SR prvé miesto a titul absolútneho víťaza. Za jeho úspechy dostal od ministra kultúry Cenu sv. Gorazda. V tom istom roku sa zúčastnil na projekte Viva Ulica!, kde vyhral prvé miesto. V rámci výhry si mal možnosť zahrať so Slovenskou filharmóniou v Sade Janka Kráľa, čo považuje za jeden zo svojich najväčších úspechov. A teraz môžete charizmatického Dávida a jeho virtuóznu hru na gitaru zažiť aj vy, vyráža totiž na turné po celom Slovensku!

„Na svoje druhé turné sa neskutočne teším, pretože to debutové sa mi podarilo vypredať a malo skvelé ohlasy. Dokonca som musel pridávať niekoľko koncertov pre veľký úspech. V mojom rodnom meste v Banskej Bystrici som koncerty vypredal za dva týždne. Je skvelý pocit zistiť, že ľudí zaujíma čo vo vás je a chcú vidieť váš talent, vašu hru,“ teší sa na turné sympatický Dávid Bílek.

Dávid sa okrem klasickej hudby venuje aj flamenco gitare, ktorá ho preslávila už ako študenta. Jeho virálne video z nákupného centra obletelo na sociálnych sieťach doslova celý svet. Vďaka svojej ojedinelej hre účinkuje aj ako sólista v SND. Na koncertoch ako jeden z mála využíva „Looper“ čo je efekt, vďaka ktorému majú diváci pocit, že s nim hrá celá kapela.

„Či môže jedna gitara nahradiť celú kapelu predvediem na mojom turné, kde sa diváci môžu tešiť na netradičné aranžmány svetových hitov od kapiel Metallica, Gipsy Kings, Beatles. Ale aj Stinga a mnohých ďalších. Zaznejú aj klasické diela, či virtuózne skladby v španielskom prevedení. Rád spájam žánre a preto nebudú chýbať aj tradičné ľudové piesne v podobe, akú ste ešte nepočuli,“ pozýva Dávid.

Dávidovu hudobnú show doplnia svetelné efekty, ktoré umocnia celý zážitok. Nebude chýbať ani gitarový hosť Štefan Gazdík, ktorý patrí k slovenskej špičke a je výhercom a laureátom viacerých súťaži.

„Na pódiu sa cítim ako doma. Milujem, keď sa ľudia bavia, spievajú a tlieskajú. Na niektorých koncertoch mi povedali, že bola škoda, že tam boli sedačky, že najradšej by tancovali. A presne o tom sú moje koncerty. Rád ľudí šokujem energiou, ktorú vkladám do svojej hry. Spájam piesne do nečakaných mixov, ktoré vedia častokrát aj pobaviť,“ s úsmevom uzatvára Dávid Bílek.

Dávid Bílek má na konte spoluprácu s raperom Kalim a vystupoval s menami ako Dara Rolins, Braňo Kostka, Celeste Buckingham, Sima Magušinová, Gladiátor, Polemic a mnoho ďalších. Bol hosťom na koncerte Adama Ďuricu, na turné Roba Opatovského aj klavírneho virtuóza Jozefa Hollého. Svetovú show v slovenskom šate predvedie Dávid Bílek v siedmich mestách naprieč Slovenskom. Nenechajte si ujsť strhujúce koncerty plné prekvapení a emócií. Vstupenky si môžete kúpiť na Predpredaj.sk.

Dávid Bílek Gitarová Show 2025

3.3. 2025 Nitra

6.3. 2025 Dolný Kubín

10.3. 2025 Žilina

11.3. 2025 Košice

12.3. 2025 Prešov

16.3. 2025 Bratislava

24.3. 2025 Trnava

- reklamná správa -