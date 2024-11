Vianočný benefičný koncert Boseonga Cho: Hudba, ktorá rozoznie srdcia pre dobrú vec

(Zdroj: Archív CELLISTA BOSEONG CHO)

Boseong Cho, niekoľkonásobný víťaz prestížnych svetových súťaží, pochádza z Kórey, no už vyše roka obohacuje slovenskú kultúrnu scénu.

Vstupenky na Predpredaj.sk

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Archív CELLISTA BOSEONG CHO)

Hudba, ktorá spája a pomáha

Koncert je zameraný na podporu Nadácie Detského kardiocentra, ktorá pomáha deťom s ochoreniami srdca. Práve sviatočnéobdobie je ideálnym časom spojiť umenie s ušlachtilým cieľom. „Vianočný koncert nie je len o hudbe, je o spájaní ľudí s rovnakým poslaním – pomáhať tam, kde je to najviac potrebné,“ hovorí Zuzana Soláriková, riaditeľka agentúry The Road of Classics, ktorá koncert organizuje.

Kúzlo Vianoc v jedinečných skladbách

Program ponúkne nádherné vianočné melódie, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva a sviatočných spomienok mnohých generácií. Diváci sa môžu tešiť na skladby ako Perinbaba, Tri oriešky pre Popolušku, Luskáčik, a tiež obľúbené svetové klasikyako Merry Christmas Mr. Lawrence či Have Yourself a Merry Little Christmas.

Vstupenky na Predpredaj.sk

Tradícia, ktorá rastie

Benefičný koncert Boseonga Cho si už vlani získal srdcia divákov, a to nielen svojou hudobnou kvalitou, ale aj posolstvom solidarity a pomoci. Tento rok má ambíciu stať sa pevnou súčasťou vianočných sviatkov na Slovensku. „Nie je nič krajšie, ako vidieť, že umenie dokáže spájať ľudí a zanechávať v nich krásnu emóciu. A keď sa pritom môže aj pomôcť, je to ten najkrajší dar,“hovorí samotný Boseong Cho.

Nenechajte si ujsť tento jedinečný večer, ktorý prináša nielen nádhernú hudbu, ale aj príležitosť zapojiť sa do dobrého skutku. Vianočný benefičný koncert Boseonga Cho je sviatočným zážitkom, ktorý rozžiari nielen sviatočný večer, ale aj mnohé detské srdcia.

Vstupenky na Predpredaj.sk

-reklamná správa-