Rodiny, chcete ušetriť? First minute 2025 sa teraz oplatí najviac

Užite si výhodnú rodinnú dovolenku s CK Kartago Tours napr. v tureckom Side. (Zdroj: Shutterstock.com)

Chcete, aby bola rodinná dovolenka nezabudnuteľná a pritom šetrná k vášmu rozpočtu? Teraz je najlepší čas na kúpu zájazdu na leto 2025. CK Kartago Tours prináša v rámci First Minute nielen atraktívne zľavy, ale aj ďalšie lákavé výhody.

Letná dovolenka nepatrí k najlacnejším záležitostiam. A keďže budúci rok budeme čeliť masívnej konsolidácii a rastu cien, je rozumné plánovať väčšie výdavky vopred. Na dovolenke tak môžete ušetriť stovky eur.

First Minute s najvyššími zľavami

Ak si teraz naplánujete First Minute dovolenku na leto 2025, potešia vás hneď 4 veľké výhody:

najvyššie zľavy za včasný nákup v rámci ponuky CK Kartago Tours

bezplatné storno zájazdu bez udania dôvodu až 30 dní pred odletom

najnižšia záloha za dovolenku pri rezervácii len 50 €/osoba

a deti vo vybraných hoteloch len za cenu letenky

Toto sú najobľúbenejšie First Minute destinácie, ktoré potešia najmä rodiny s deťmi!

Turecko, rodinný raj s toboganmi a teplým morom

Predstavte si teplý piesok medzi prstami, šum mora a šťastné oči vašich detí, ktoré sa od svitu do mrku púšťajú dole toboganmi. Presne o tom je Turecko, kde sa teplota mora počas leta pohybuje okolo príjemných 25-28 °C. Známe je kvalitnými hotelmi s bohatými bufetovými stolmi, atrakciami aj pestrým večerným programom. Pre dospelých je zaujímavé, že mnohé letoviská sa nachádzajú v blízkosti svetoznámych lokalít ako mesto Efez či vápencové terasy Pamukkale - obe pod ochranou UNESCO.

Turecko je preslávené konceptom toboganov priamo v hoteli či na pláži (Zdroj: Shutterstock.com)

Najobľúbenejšie letoviská pre rodiny s deťmi sú Side, Alanya, Belek a Kemer. Vyznačujú sa širokými piesočnatými plážami, pozvoľným vstupom do mora, množstvom hotelov s all inclusive službami a lákavou ponukou aktivít pre deti. Zatiaľ čo Side a Alanya ponúkajú rušnejší nočný život, Belek a Kemer sú vďaka pokojnému prostrediu ideálne pre rodiny s malými deťmi.

Nádherné pobrežie tureckého Kemeru je ako stvorené na plavbu loďou. (Zdroj: Shutterstock.com)

Z fakultatívnych výletov si v Turecku môžete vybrať výlety k vodopádom, safari v džípoch, ZOO, jaskyne, pirátske lode, antické pamiatky, ale aj kaňony a zipline. Novinkou pre leto 2025 je letisko Dalaman, výhodné pre dovolenku v Marmarise či Fethiye. Práve z Fethiye sa môžete vydať lanovkou na vrchol hory Badabag; z Marmarisu sa zas môžete plaviť loďou po rieke Dalyan a obdivovať jedinečné Lýkijské skalné hrobky.

Odlety: Bratislava, Košice, Poprad

Tunisko, cenovo príjemná a neopozeraná exotika

Ak milujete pohodlie all inclusive hotelových rezortov, blízkosť súkromnej pláže a radi by ste “vykukli” von z Európy, vyskúšajte Tunisko. V jednej z najdostupnejších exotických destinácií sa môžete tešiť na ruiny mocného mesta Kartágo, malebné mestá, výlety do púšte i výhodné trhy s nádhernou, ručne maľovanou keramikou. Vďaka teplému Stredozemnému moru, ktoré v lete dosahuje príjemných 25-28 °C, sa deti môžu vyblázniť na piesočnatých plážach, zatiaľ čo vy budete plánovať nevšedné výlety.

Najkrajšie letoviská nájdete na východe Tuniska - ako napr. Hammamet alias tuniské Saint-Tropez, známy svojimi krásnymi záhradami a historickou medinou. Z pevninských letovísk je výbornou voľbou Mahdia s nádherným starým mestom či Sousse s prekrásnou medinou pod ochranou UNESCO. Ostrov Djerba, najväčší ostrov v severnej Afrike, predstavuje zas ideálne miesto na relax, kúpanie, opaľovanie a vodné športy ako windsurfing či kitesurfing.

Prechádzka na ťave s výhľadom na more? Na ostrove Djerba žiadny problém. (Zdroj: Shutterstock.com)

Tunisko ponúka aj bohatú históriu a kultúru. Zo Sousse sa ľahko dostanete do mesta El Jem, ktoré ukrýva jeden z najväčších a najlepšie zachovaných rímskych amfiteátrov na svete z 3. storočia. Tešiť sa môžete aj na predstavenia s delfínmi, vodné parky, safari v púšti a výlety loďou. Alebo nemusíte nikam, stačí zostať na pláži a vychutnať si miestne špeciality ako kuskus na mnoho spôsobov, grilované ryby či pochúťky z datlí.

Odlety: Bratislava, Košice, Poprad

Bulharsko v znamení pieskových hradov a zábavy

Bulharsko je obľúbenou rodinnou destináciou vďaka skvelej kombinácii dostupnosti, prívetivých cien a pestrých možností pre deti. Teplé Čierne more s priemernou letnou teplotou okolo 26 °C poteší rozľahlými plážami a nekonečnými možnosťami pieskových hier. Populárne je najmä Slnečné pobrežie so známou Sunny Beach, ktoré sa nachádza len 40 min. cesty autobusom od letiska v Burgase. Nájdete tu množstvo hotelov s all inclusive službami, aquaparky i zábavné parky.

Nádherná Sunny Beach na Slnečnom pobreží v Bulharsku. (Zdroj: Shutterstock.com)

Ak hľadáte pokojnejšiu dovolenku, voľte Primorsko. Užijete si pokojnejšie pláže s pozvoľným vstupom do mora, čo je ideálne pre malé deti, ktoré sa učia plávať. Blízko sa nachádza prírodný park Ropotamo s možnosťou plavby loďou po rieke. V Bulharsku na vás čakajú tiež historické mestá ako malebný Nessebar, plavby loďou po tyrkysovom mori, vzrušujúce safari v horách, tradičné dedinky plné života či delfinárium vo Varne – jediné svojho druhu na Balkáne.

Medzi plusy dovolenky v Bulharsku patria aj dobre vybudované cyklotrasy, početné lunaparky s kolotočmi a minigolfové ihriská. All inclusive nie je nutný, pretože jedlo v reštauráciách je cenovo dostupné a vy si tak môžete vychutnať kuchyňu, ktorá vďaka čerstvej zelenine patrí medzi najzdravšie na svete.

Odlety: Bratislava, Košice, novinka Poprad

Egypt, nezabudnuteľné zážitky pod vodou i v púšti

Na akom mieste sa spája veľkolepá história s parádnou ponukou toboganov a bazénov priamo v hoteloch? Správne, je to Egypt. Pre rodiny s deťmi sú tu výhodou all inclusive hotely za priaznivé ceny, ktoré ponúkajú všetko potrebné na jednom mieste. Vaše ratolesti sa zabavia v detských kluboch, zatiaľ čo vy si s knihou v ruke môžete oddýchnuť na pláži alebo pri bazéne.

Marsa Alam aj Makadi Bay patria medzi prvotriedne šnorchlovacie lokality. (Zdroj: Shutterstock.com)

Medzi najobľúbenejšie letoviská pre rodiny s deťmi patria Hurghada a Makadi Bay pri Červenom mori a Marsa Alam na severe Egypta pri Stredozemnom mori. Kým Hurghada je pomerne rušná a ponúka množstvo zábavy, pláže letovísk Makadi Bay a Marsa Alam sú ideálne na relax. Ceny v Egypte sú prívetivé a platí to aj pre výlety, aquaparky či suveníry. Príkladom je obrovské Grand Aquarium v Hurghade so žralokmi, kde vás vstupné pre deti do 10 rokov vyjde len okolo 18 €.

Na takýto ”drsný” výlet do púšte deti určite nezabudnú. (Zdroj: Shutterstock.com)

Zážitkom na celý život je návšteva pyramíd a Veľkej sfingy v Gíze, impozantných chrámov v Karnaku či Údolia kráľov, kde sú pochovaní faraónovia. Deti ohromí aj plavba po Níle či safari v púšti a jazda na ťavách. A nesmieme zabudnúť na čarovné pobrežie Červeného mora s koralmi, korytnačkami a húfmi rýb. V ponuke first minute nájdete prevažne májové a júnové termíny, kedy je počasie v Egypte ešte znesiteľné aj na výlety do vnútrozemia.

Odlety: Bratislava, Košice, Poprad

Dovolenkujte najvýhodnejšie s First Minute

Chcete aj vy na letnej dovolenke 2025 ušetriť nemálo peňazí? Využite jedinečné šancu a pozrite First Minute ponuku od CK Kartago Tours, v ktorej nájdete najobľúbenejšie rodinné destinácie. Nezabudnite, že okrem nízkych cien môžete získať aj ďalšie výhody ako bezplatné storno do 30 dní pred odletom, nízku počiatočnú zálohu len 50 € či deti za extra výhodných podmienok.

Pozor, First Minute ponuka platí len do 30. 11. 2024. Zistite viac na Kartago.sk

