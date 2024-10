Kam s deťmi počas jesenných prázdnin? Využite voľné dni na maximum

(Zdroj: Splendid Health Spa Hotel)

Návrat do školských lavíc býva náročný. Jesenné prázdniny sú prvé prázdniny od začiatku školského roka a zároveň ideálna príležitosť, ako si naplno užiť posledné slnečné lúče. Zatiaľ čo deti poteší množstvo kreatívnych aktivít, vy si určite radi doprajete dokonalý relax v podobe termálnych bazénov a liečivých procedúr. Dobrou správou je, že za takouto All Inclusive rodinnou dovolenkou nemusíte cestovať ďaleko – nájdete ju v kúpeľnom hoteli Splendid na piešťanskom Kúpeľnom ostrove, ktorý ponúka všetko a ešte viac. Okrem All Inclusive pobytu si určite vychutnáte lákavé podujatia pre deti aj dospelých, krásne prostredie kúpeľného parku v jesenných farbách či zaujímavé výlety po okolí. Okrem toho si tu však užijete to najvzácnejšie – spoločne strávený čas s rodinou.

Za najlepšími rodinnými aktivitami

V hoteli Splendid sa s deťmi nudiť zaručene nebudete. V októbri sú stále otvorené vonkajšie aj vnútorné bazény, ktoré poskytujú dokonalý priestor pre rodinnú idylku. Plávanie, vodné hry, ale aj relax – každý si tu príde na svoje. Piešťany sú tiež ideálne na objavovanie nových miest a vytváranie nezabudnuteľných zážitkov. Lákajú vás výlety do prírody? Nenáročné turistické chodníky, ktoré zvládnu aj vaše deti, si potom určite obľúbite. Krásy kúpeľného ostrova viete spoznávať aj netradične – na konskom chrbte. Neďaleká jazdecká škola vám poskytne kone, sedlá, uzdy a skvelé tipy na jazdeckú prehliadku. Tých najmenších tiež určite potešia lekcie jázd na poníkoch. Ak by počasie vonkajšiemu kúpaniu už neprialo, vodu, farebné jesenné scenérie a čerstvý vzduch si ešte pár dní viete vychutnať aj z paluby výletnej lode, ktorá na vás čaká pri Kolonádovom moste. A čo tak spojiť výlet so získavaním nových vedomostí? Preneste sa do obdobia novoveku a navštívte napríklad povesťami opradený zámok Alžbety Báthoryovej v Čachticiach.

Kultúrne podujatia pre malých aj veľkých

Hneď na úvod jesenných prázdnin sa všetky deti zaručene potešia unikátnemu hudobno-tanečnému predstaveniu Tancuj, tancuj, neseď v kúte! Ide o jedinečný projekt nadácie ADELI a SĽUKu s cieľom podpory znevýhodnených skupín pacientov. Dospelí zasa určite radi uvítajú dychberúcu výstavu s názvom Alfons Mucha a fotografia: Osobná vízia. Meno tejto najvýznamnejšej českej maliarskej osobnosti európskej secesie sa tu však nenachádza náhodou – do slávnych piešťanských kúpeľov chodil oddychovať a liečila sa tu aj jeho dcéra. Muchova celoživotná fotografická zbierka mala koncom októbra opustiť Kúpeľný ostrov a pokračovať vo svojej ceste, avšak pre veľký záujem ešte v Piešťanoch zostáva.

Ak sa do hotela Splendid rozhodnete vyraziť o niečo skôr, ako v čase jesenných prázdnin, stihnete absolvovať aj jednu z posledných tohtoročných túr, ktorá vás prevedie mestom a históriou kúpeľov. Vďaka slúchadlám a výstupom hercov v dobových kostýmoch spoznáte Kúpeľný ostrov tak, ako ho videl a pamätal si ho nezlomný podnikateľ Ľudovít Winter.

Lákavými podujatiami to však nekončí. Ak sa v starostlivosti o deti vystriedate, okrem najrôznejších rodinných aktivít si doprajete zaslúženú chvíľku len pre seba. Stačí zamieriť do liečebných kúpeľov Balnea, ktoré sú dnes najmodernejším a najväčším centrom pre balneoterapiu či rehabilitáciu v strednej Európe. Oddýchnite si tu vo viac ako 140 liečebných miestnostiach, v ktorých vyskúšate bahenné zábaly, najlepšie masáže, termálne bazény a mnoho ďalšieho. Užiť si môžete aj niektorú z relaxačných procedúr, ktorá spája starostlivosť o pokožku s duševným relaxom. V bohatej ponuke nájdete zaručene všetko, čo vaše telo v jesennom období potrebuje.

Páči sa vám predstava rodinnej dovolenky, počas ktorej si každý príde na svoje? Stačí si rezervovať pobyt na ensanahotels.com/sk, oznámiť túto radostnú novinku ostatným členom domácnosti a o pár dní môžete vyraziť.

