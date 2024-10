Zažite emotívny vianočný koncert a poctu Whitney Houston v šiestich slovenských mestách!

(Zdroj: POCTA WHITNEY HOUSTON - Vianočný koncert)

Natascha a Alfred sa každoročne vracajú v predvianočnom čase na Slovensko, tento rok si však prizvali na spoluprácu, prvú vokalistu Whitney Houston - Dellu Miles. Della Miles stvárnila aj hlavnú úlohu v muzikáli Michaela Jacksona - “Sisterella“ .

Vianočný koncert "Pocta Whitney Houston" prinesie nadčasové melódie, ktoré obleteli svet. Na podujatí zaznejú legendárne skladby ako „I Will Always Love You“, „I Wanna Dance With Somebody“ či „Greatest Love of All“. Tento jedinečný večer je nielen oslavou hudby, ale aj príležitosťou na návrat k nezabudnuteľným momentom kariéry Whitney Houston, jednej z najväčších div všetkých čias.

Hity Whitney Houston v podaní Delly Miles sú zážitkom na celý život. Fanúšikovia si tak budú môcť vychutnať nielen legendárne hity Whitney Houston, ale aj kombináciu najkrajších svetových hitov, gospelov, balád, vianočných kolied a piesní, a to všetko v sprievode komorného kvarteta LaSperanza.

„Slovenské publikum je vždy úžasné. Radi sa sem vraciame, pretože tu vládne skvelá atmosféra a ľudia vedia oceniť dobrú hudbu. Sme nesmierne šťastní, že sa môžeme na Slovensko opäť vrátiť.“ hovorí Natascha Wright, ktorá si Slovensko už stihla zamilovať.

V predvianočnom období, kedy sa mnohí snažia nájsť si chvíľu na oddych, sú tieto koncerty ideálnou príležitosťou vypnúť a nechať sa unášať nádhernými melódiami. Príďte sa aj Vy nabiť láskou a harmóniou na nezabudnuteľný vianočný koncert.

V Lučenci a Muráni sú dva mesiace pred koncertom vstupenky takmer vypredané, čo si vyžiadalo od organizátorov pridať ďalšie miesta na státie. Tento koncert sa stal skvelým tipom na vianočný darček, ktorý poteší každého milovníka hudby.

