Prečo toľko študentov cestuje každé leto do Ameriky predávať knihy?

Každé leto odchádza veľa slovenských študentov do Ameriky rozvíjať svoje komunikačné, manažérske a predajné zručnosti. Robia tak prostredníctvom programu, ktorý účastníci popisujú ako jeden z najnáročnejších, no zároveň najhodnotnejších. Matúš Hanák z organizácie Southwestern Advantage prezradil, prečo študenti vôbec príjmajú túto výzvu a vystupujú zo svojej komfortnej zóny.

Aká je vaša pozícia v Southwestern Advantage a ako dlho pôsobíte v tejto oblasti? Aké sú vaše hlavné povinnosti pri práci so študentmi?

V organizácii pôsobím už tri roky, momentálne som relatívne čerstvo na pozícii Sales Leader. Moje povinnosti sa trošku zmenili, ale viac-menej sú rovnaké ako tie ostatných študentov, ktorí sú Student Managermi. Moja práca zahŕňa hľadanie vhodných kandidátov do nášho programu, následne ich selekciu a tréning. Tréningom myslím hlavne prípravu pred letom, ale aj prípravu počas leta.

Aké bolo toto leto celkovo pre európskych študentov?

Leto sa vydarilo. Konečné výsledky zhrnieme na konci roka, no je možné, že tento rok bol z hľadiska celkových príjmov pre európskych študentov najúspešnejší. Počas posledných troch rokov sme dôsledne pracovali na hľadaní najvhodnejších študentov pre program a taktiež sme pokročili v kvalite prípravy študentov. Vďaka tomu sa výsledky navýšili približne o 50 % v porovnaní s obdobím pred ochorením COVID a výrazne sa zvýšil počet študentov, ktorí úspešne ukončili program.

Ako vyzerá náborový proces pre Southwestern a na čo sa kladie dôraz pri nábore?

Program Southwestern Advantage ponúka mladým ľuďom skúsenosti s predajom aj vedením. To znamená, že študenti, ktorí dosahujú dobré predajné výsledky, si môžu vyskúšať nábor a manažment, naučiť sa viesť svoj malý tím. Študenti v prvom rade kontaktujú svojich priateľov a známych, pretože dôvera je kľúčom k akémukoľvek tímovému úsiliu. Koniec koncov, komu dôverovať viac ako priateľom?

Program Southwestern Advantage je jedným z najnáročnejších programov pre študentov – mladí ľudia pracujú dlhé dni v USA v jazyku, ktorý nie je ich rodným jazykom a predaj je pre nich zvyčajne novou zručnosťou. Preto je tento program primárne zameraný na vysoko ambicióznych mladých ľudí so silnou pracovnou morálkou. Pri výbere kandidátov sa zameriavame na štyri hlavné faktory: 1. Návyky a pracovná morálka, 2. Úspechy v minulosti, 3. Komunikačné schopnosti a sebadôvera, 4. Ambície.

Čo ponúka študentom účasť v programe a ako táto skúsenosť prospeje jeho budúcej kariére?

Program je rôznorodý a často hovoríme, že leto s Southwestern dáva študentom to, čo potrebujú, nie vždy to, čo chcú :). Poslaním programu je pomáhať mladým ľuďom rozvíjať zručnosti a osobné vlastnosti, ktoré im pomôžu dosiahnuť ich životné ciele. Osobné vlastnosti sa dajú rozvíjať podobne ako svaly – vystúpením zo svojej komfortnej zóny. Nemôžete si vybudovať silnú pracovnú morálku alebo odvahu v situácii, ktorá si to nevyžaduje. Tieto letá sú určite mimo zóny pohodlia a úspech dodáva sebavedomie každému. Môžem sa podeliť o svoj vlastný príklad. Na základnej, strednej a vysokej škole som cítil, že priemernosť mi nestačí. Neuvedomil som si však, aké dôležité budú komunikačné schopnosti, tímová práca a sebadôvera pre budúcnosť. Sústredil som sa skôr na získavanie vedomostí, myslel som si, že to stačí. Už v prvom ročníku na univerzite som si začal uvedomovať, že ak chcete v živote urobiť niečo väčšie, je dôležité byť dobrým komunikátorom, byť odvážny a vedieť hrať v tíme. Videl som, ako môj kamarát, ktorý sa programu zúčastnil rok predo mnou, počas programu dospel. Po lete v USA bol sebavedomejší, odhodlanejší a cieľavedomejší.

Všetky tieto vlastnosti a zručnosti sa nevyhnutne rozvíjajú počas leta v USA, pretože priemerný študent urobí asi 2 000 pokusov o predaj. Prvé leto z vás nerobí odborníka na predaj, pretože rozvoj akejkoľvek zručnosti si vyžaduje čas, ale základné princípy začnú byť jasné a to je prvý veľký krok. V tomto zmysle by som porovnal jedno leto v programe Southwestern s jedným rokom na univerzite. Zatiaľ nezískate titul, ale urobíte prvý krok. Existuje tiež niekoľko štúdií, ktoré naznačujú, že budúci úspech človeka, finančný alebo iný, závisí viac od sebadôvery a komunikačných schopností ako od technických zručností a vedomostí.

Ako vyzerá príprava na leto?

Príprava študentov začína na Slovensku hneď po výbere do programu. Tréning pozostáva hlavne z troch častí: týždenné semináre, osobné stretnutia s mentorom a samostatná príprava. Našou úlohou je pripraviť študentov emocionálne na rôzne situácie – to znamená prejsť 50 až 100 scenárov „čo keby“ predtým, ako sa začne leto. Analyzujeme aj štatistiky predchádzajúcich účastníkov, aby sme poskytli reálne pochopenie práce, napríklad koľko „nie“ zaznie za deň. Prezentáciu predaja praktizujeme asi 300-krát, kým študenti v Amerike vôbec zaklopú na dvere. Každý študent má v programe svojho mentora, ktorý pomáha odpovedať na otázky, počas leta ich sleduje a počúva nahrávky svojich stretnutí s predajom, aby poskytol spätnú väzbu. Školenie pokračuje v USA, ale úspech v konečnom dôsledku závisí od vlastného úsilia študenta.

Ako a kedy sa môže niekto prihlásiť do programu?

Noví študenti sa môžu do programu zapojiť od polovice októbra do apríla. Najlepšou možnosťou je kontaktovať niekoho, kto sa aktívne zúčastňuje programu – ak takýto kontakt nemáte, jednoducho požiadajte prostredníctvom našej webovej stránky.

