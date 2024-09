Ľudia sa zbláznili do Sobotikalu! Vyše 1 000 prihlásených: Prečo by si tam mal byť aj ty?

(Zdroj: Digitálna univerzita)

Počul si už o sabatikale? To je ten čas, keď sa ľudia odpoja od práce a sveta, aby si dopriali oddych. Sú totiž vyhorení z práce. Ale pre tých, čo chcú dosiahnuť viac, je tu Sobotikal – nový spôsob, ako využiť voľné soboty na to, aby si sa stal lepším, múdrejším a úspešnejším.

Na rozdiel od sabatikalu, kde ľudia potrebujú prestávku, Sobotikal je pre tých, ktorí sú hladní po vedomostiach a chcú investovať soboty do budovania svojej lepšej budúcnosti. Áno, stále môžeš byť v spojení s prácou aj životom, ale zároveň sa učíš a rastieš. A to je presne to, čo ťa odlíši od ostatných.

Čo je Sobotikal?

Je to polročný kurz na Digitálnej Univerzite , ktorý ti umožní počas 16 sobôt poriadne na sebe zamakať. Na kurze sa naučíš všetko, čo potrebuješ vedieť o digitálnom marketingu – jednej z najžiadanejších oblastí dnešného pracovného trhu. Nemusíš sa však pri tom vzdať svojej práce či koníčkov. Ak totiž budeš chcieť sobotu tráviť inak, prednášky si môžeš pozrieť aj zo záznamu. Je to tvoj čistý progres vo voľnom čase.

Sobotikal je pre každého. Či už máš marketingové skúsenosti, chceš sa stať marketérom, hľadáš nové kariérne uplatnenie, alebo to potrebuješ pre svoje podnikanie, na Digitálnej Univerzite získaš, čo potrebuješ.





(Zdroj: Digitálna univerzita)

Čo získaš na Sobotikale?

top know-how od 32 špičkových expertov v marketingu

doživotný prístup k vzdelávacím materiálom

certifikát, ktorý preukáže tvoje nové skúsenosti a vedomosti

staneš sa súćasťou najväčšej marketingovej komunity

a ak ťa to chytí, môžeš pokračovať aj na MBA štúdium, kde získaš medzinárodne uznávaný titul

Prečo ísť na Sobotikal?

Flexibilita a pohodlie – študuj, kde ti to vyhovuje

Nechce sa ti tráviť sobotu doma? Žiaden problém! Študovať môžeš z chalupy, od jazera, kdekoľvek ti vyhovuje. Digitálna Univerzita ti dáva možnosť plánovať si štúdium tak, aby si nemusel robiť kompromisy medzi osobným životom a vzdelávaním.

Špičkoví marketéri - ukážu ti cestu k úspechu

Na kurze sa budeš učiť od tých najlepších v oblasti digitálneho marketingu. Žiadna teória, len praktické rady, ktoré ti umožnia okamžite aplikovať nové vedomosti v praxi. Títo top odborníci ťa pripravia na výzvy súčasného dynamického trhu a postarajú sa o to, aby si dostal všetky dôležité know-how, ktoré reálne zúžitkuješ.

Praktické skúsenosti - dokážeš ich hneď využiť

Nie je to o bifľovaní, ale o získavaní reálnych skúseností a praxi. Počas Sobotikalu ťa budú učiť 32 špičkoví marketéri, ktorí ti poskytnú cenné rady a skúsenosti a pomôžu ti rásť. Každá prednáška je zameraná na praktické zručnosti a reálne situácie, s ktorými sa stretneš v profesionálnom živote.

Investuj do seba a svojho rastu!

Ako hovorí zakladateľ Digitálnej Univerzity, Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.: „Je to najlepšia investícia, ktorú môžeš urobiť, bez toho, aby si musel nechať všetko ostatné.“ Či už chceš zmeniť prácu, rozbehnúť biznis, alebo len rozšíriť svoje schopnosti – Sobotikal je cesta, ako to urobiť.

Sobotikal je šanca, ktorú by si nemal premeškať. Počas pol roka získavaš neoceniteľné vedomosti a skúsenosti, ktoré dajú tvojej budúcnosti lepšie možnosti. Neplytvaj časom a využi svoje soboty múdro. Staň sa súčasťou komunity tých, ktorí chcú od života viac.

Nečakaj príliš dlho, už teraz je prihlásených cez 1 000 ľudí! Chýbaš už len ty.





(Zdroj: Digitálna univerzita)

- reklamná správa -