Jesenný koncert „Majstrov učeň“ Les Sirènes a Sirénčatá v Bratislave

Ženský komorný zbor Les Sirènes, ktorý sa iba za tento rok môže pýšiť piatimi zlatými oceneniami (Bratislava Spring Festival – dve zlaté medaily, World Peace Choral Festival, Viedeň – zlatá medaila, 13th International ‘Pau Casals’ Choir Competition & Festival „Canco Mediterrania“, Barcelona/Lloret de Mar – dva zlaté diplomy), divákom predstaví tvorbu dvojice výrazných osobností českej hudby. Dramaturgickým bonbónikom bude uvedenie v našom prostredí zriedkavo uvádzaného, poslucháčsky príťažlivou lyrikou oplývajúceho cyklu Desať spevov pre ženský zbor a štvorručný klavír na texty slovanských piesní od Josefa Suka. Tento skladateľ a huslista sa spolu s Vítězslavom Novákom zaradil k najvýznamnejším predstaviteľom Dvořákovej kompozičnej školy a k zakladateľom českej hudobnej moderny a v tomto roku si pripomíname 150. výročie jeho narodenia.

Pozoruhodná bude konfrontácia so známejšími Moravskými dvojspevmi jeho pedagóga a snáď najuvádzanejšieho českého autora obdobia romantizmu Antonína Dvořáka, u ktorého zasa v roku 2024 uplynulo 120 rokov od jeho úmrtia. Spojenie dvoch českých velikánov nie je ani zďaleka náhodné, pretože ich životné osudy sa nedotkli iba profesijného pôsobenia, ale stali sa dokonca rodinnými príslušníkmi. Keď sa Josef Suk počas štúdií na pražskom konzervatóriu dostal do majstrovskej triedy pod vedením Antonína Dvořáka, mal možnosť spoznať sa s učiteľovou dcérou Otíliou, s ktorou sa neskôr aj oženil a mal s ňou syna Josefa. Diváci koncertu dostanú nevšednú príležitosť porovnania individuálnych autorských rukopisov v rámci Sukovho cyklu z roku 1899 a dvojspevov Antonína Dvořáka, ktoré vznikli o niekoľko rokov skôr, v období od 1875 do 1881. To však rozhodne nebude všetko, pretože pódium bude okrem ženského zboru patriť aj najmladšej generácii zborových spevákov.

Detský spevácky zbor Sirénčatá začal pôsobiť iba na jeseň minulého roka, ale mal už možnosť absolvovať početné atraktívne vystúpenia a taktiež získať prvé ocenenia odborných porôt na medzinárodných súťažiach – zlaté pásmo na prehliadke speváckych zborov Mládež spieva a strieborné medaily na medzinárodných súťažiach Svátky písní v Olomouci a World Peace Choral Festival vo Viedni, v rámci ktorého sa spolu Les Sirènes predstavil aj na domovskom pódiu Viedenských filharmonikov v svetoznámom viedenskom Musikvereine. Na jesennom koncerte Sirénčatá uvedú cyklus Zelená se snítka od popredného českého skladateľa modernej súčasnej vážnej hudby Petra Ebena. Premiérové vystúpenie si zasa zažije v tomto roku sformovaný zbor najmladších speváčikov Sirénčiatka, ktorý vznikol na základe výberu realizovaného v jarných mesiacoch na bratislavských staromestských základných školách a pravidelne a veľmi usilovne skúša iba od septembra. V jeho podaní zaznie výber z cyklu od slovenského pedagóga a skladateľa Bela Felixa Voláme vás.

Všetky telesá sa predstavia pod dirigentským vedením Lukáša Kunsta a Oleksandry Diachenko a sprievodných klavírnych partov sa zhostia Andrea Bálešová a Hubert Závodský. Rozhodne si nenechajte ujsť výnimočný večer s kvalitnou hudbou, ktorého ambíciou je vďaka vystúpeniam najmladších spevákov vyslať iskričku nádeje pre budúcnosť zborového spievania na Slovensku. Realizáciu koncertu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

