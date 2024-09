Revolúcia v cestovaní: Objavte exotiku priamym letom z Bratislavy

S CK Kartago tours cestujete do exotiky priamo z Bratislavy s možnosťou biznis triedy (Zdroj: Shutterstock.com)

Závideniahodné exotické destinácie priamo z Bratislavy

V ponuke CK Kartago tours nájdete hneď tri očarujúce krajiny: Vietnam, Kubu a Dominikánsku republiku. Všetky tri krajiny majú teplé tropické podnebie; pláže s bielym pieskom a tyrkysovým morom; jedinečnú kuchyňu i rozmanitú prírodu. Čím ďalším si vás jednotlivé destinácie získajú?

Punta Cana, Dominikánska republika

Dominikánska republika je ostrovná perla Karibiku, v ktorej na vás čakajú idylické pláže s jemným bielym pieskom, prírodný tieň kokosových paliem, teplé tyrkysové more, vysoké vodopády i tisícročia staré vápencové jaskyne. Najznámejšia rekreačná oblasť Punta Cana je útočiskom pre všetkých, ktorí milujú luxus a túžia po jedinečných zážitkoch, spojených s prírodou, morom a objavovaním.

V Punta Cana sa môžete tešiť na luxusné wellness s dôrazom na pocit súkromia, rôzne typy spa procedúr a zábalov s prírodnými surovinami, nebeské jedlo a pestrú faunu i flóru. Vychutnáte si výlety na romantické ostrovy i do džungle, plavby do morských rezervácií za žralokmi a rajami, pozorovanie veľrýb, ale aj historické mestá ako Santo Domingo pod ochranou UNESCO. Priamy let Bratislava - Punta Cana trvá 9 h 50 min.

Zobraziť galériu (7) Ostrov Saona pri Punta Cana ukrýva nádherné panenské pláže. (Zdroj: Shutterstock.com)

Top zážitky Punta Cana:

prírodná rezervácia Ojos Indigenas s 12 sladkovodnými lagúnami

pozorovanie vráskavcov dlhoplutvých v morskom parku Marinarium

ostrovy Saona a Catalina s pestrými koralovými útesmi a rôznymi druhmi rýb

13 golfových ihrísk uprostred nádhernej tropickej scenérie

Coco Bongo: preslávený nočný klub s jedinečnou audiovizuálnou show

Dobrodružný La Hacienda Park: zipline, buginy, safari, lanovka, plávanie v rieke

Monkeyland: botanická záhrada a prirodzený biotop veveričích opičiek

Zobraziť galériu (7) Punta Cana ponúka až 13 nádherných golfových ihrísk (Zdroj: Kartago.sk)

Holguín, Kuba

Kuba, to nie je iba legendárna Havana a nekonečný oddych na pieskoch Varadera. Rovnako zaujímavý je aj východný región Holguín, ktorý predstavuje menej vyťaženú a viac autentickú tvár krajiny. Pobrežie pri Atlantickom oceáne si vás získa nádhernými plážami, zátokami, prírodnými rezerváciami a farebným podmorským životom. Niekoľko kilometrov dlhé pláže Playa Pesquero či Playa Esmeralda s bielym pieskom a krištáľovo čistou vodou sa radia k tým najkrajším na Kube.

Okrem plážového oddychu načerpáte aj obohacujúce zážitky z historických miest. V rovnomennom meste Holguín vás pôvabné ošarpané uličky zavedú do mnohých múzeí, kostolov a katedrál, ale aj do tradičnej továrne na výrobu cigár. Na jednodňový výlet si môžete odskočiť do malebného mesta Santiago de Cuba, kde sa zrodil ušľachtilý kubánsky rum aj revolúcia, vedená Fidelom Castrom. Dĺžka priameho letu Bratislava - Holguín je 11 h 30 min.

Zobraziť galériu (7) O Holguíne už Kolumbus povedal, že je najkrajšou krajinou sveta (Zdroj: Shutterstock.com)

Top zážitky Holguínu:

turistická oblasť Guardalavaca s all inclusive rezortmi, golfovým ihriskom, trhmi a malebnými ostrovčekmi

Santiago de Cuba, mesto s cintorínom Santa Ifigenia, kde je pochovaný aj Fidel Castro, koloniálnou architektúrou a pevnosťou San Pedro de la Roca

Dobrodružný výlet jeepom k pohoriu Sierra Cristal a vodopádom Salto del Guayabo

delfinárium Cayo Naranjo, ktoré ponúka delfíniu šou i možnosť plávania s delfínmi

návšteva tradičnej továrne na výrobu cigár v meste Holguín

pohodové ochutnávky miestnych kubánskych rumov a kávy

Zobraziť galériu (7) Santiago de Cuba, kolíska kubánskeho rumu aj kubánskej revolúcie (Zdroj: Shutterstock.com)

Phu Quoc, Vietnam

Vietnam je kráľovstvom oslnivých pláží a fascinujúcej prírody. Je najväčším konkurentom obľúbeného Thajska, no na rozdiel od rušných thajských letovísk ako Phuket tu zažijete pokojnejšiu dovolenku s menej preplnenými plážami. Tajným tipom je ostrov Phu Quoc, ktorého 70 % územia tvorí nádherný národný park s turistickými chodníkmi, ale aj rozsiahlymi nedotknutými oblasťami.

V tomto kúsku raja v Thajskom zálive si zamilujete nádherné pláže s bielym pieskom a čistým tyrkysovým morom, bujnú tropickú prírodu s palmami, bambusmi a orchideami, výbornú kuchyňu a relaxačnú atmosféru. Ostrov ponúka skvelé podmienky pre vodné aktivity ako šnorchlovanie či potápanie a v porovnaní s inými exotickými destináciami je aj cenovo dostupnejší. Priamy let Bratislava - Phu Quoc trvá 11 h 5 min.

Zobraziť galériu (7) Pláže ostrova Phu Quoc patria k tým najkrajším vo Vietname (Zdroj: Shutterstock.com)

Top zážitky ostrova Phu Quoc:

8 km dlhá lanovka ponad more na ostrovček Hon Thom

súostrovie An Thoi s 15 ostrovmi s koralmi a podmorským životom

Safari Park Vinpearl Phu Quoc s 3000 zvieratami z rôznych kontinentov

VinWonders, najrozsiahlejší a najlepšie hodnotený zábavný park Vietnamu

obchodné a zábavné centrum Gran World s loďkami a farebnými ulicami, podobné Benátkam

Pagoda Ho Quoc, najväčší chrám ostrova s nádhernou scenériou pri mori

Nočný trh na rieke Duong Dong s jedlom, potravinami, morskými plodmi a lokálnymi výrobkami

Remeselné dielne na výrobu perál, ktoré patria k najkvalitnejším na svet e

Zobraziť galériu (7) Phu Quoc má najdlhšiu trojlanovú visutú lanovku na svete (Zdroj: Shutterstock.com)

Cestujte v biznis triede ako filmové hviezdy

Predstavte si, že sedíte v pohodlnom kresle, pred vami je obrazovka s najnovšími filmami, v ruke držíte drink a čakáte na gurmánske jedlo. Nie, nie ste v luxusnom hoteli - ste v špičkovom Airbuse A330 na ceste do exotického raja. Vitajte v business class, kde je cesta rovnako vzrušujúca ako samotná dovolenka. Aké sú jej výhody?

Už na bratislavskom letisku sa vďaka prednostnému odbaveniu vyhnete stresu. Po ňom zamierite do VIP salónika s pohodlným sedením, chutným jedlom a Wi-Fi. V lietadle sa uvelebíte do širokých kresiel, ktoré sa dajú rozložiť do vodorovnej polohy s veľkorysým priestorom pre nohy. A potom si už len užívate let, príjemnú obsluhu, rozšírenú ponuku jedál i nápojov, ktorými si s blízkymi pripijete na vysnívanú dovolenku.

Využite akciu na biznis class už od 349 €

S CK Kartago tours si teraz môžete vychutnať priame lety v biznis triede do troch čarovných destinácií: Punta Cana, Holguínu či na perlový ostrov Phu Quoc. Využite uvádzaciu akciu a leťte do vysnívanej exotiky s cenovo výhodným príplatkom za business class už od 349€/os./smer. Pozor, akcia je časovo obmedzená a trvá len do 15. 9. 2024.

